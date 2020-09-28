Убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд гривен в год после реализации антикоррупционной стратегии, – Новиков

Убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд гривен в год после реализации антикоррупционной стратегии, – Новико

По словам Александра Новикова, после реализации антикоррупционной стратегии убытки от коррупции уменьшатся на миллиарды гривен. Скриншот видео ТСН

По словам Александра Новикова, после реализации антикоррупционной стратегии убытки от коррупции уменьшатся на миллиарды гривен. Скриншот видео ТСН

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков во время представления антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы, которую Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду утвердить как можно скорее, заявил, что после реализации данной стратегии убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд гривен в год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса по результатам заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают Українськi Новини.

"Новиков отметил, что народные депутаты до начала октября должны одобрить соответствующий законопроект, и в течение трех месяцев НАПК вместе с правительством разработает план действий по выполнению стратегии. После реализации документа убытки от коррупции уменьшатся на 200 млрд гривен в год", – говорится в нем.

Указано, что уменьшение коррупции будет способствовать большему привлечению инвестиций.

"Уже через год-два каждый гражданин Украины почувствует заметные результаты от ее внедрения, то есть в декабре 2021 года. В целом ее срок - это пять лет. К 2025 году предусмотрена финальная оценка антикоррупционной стратегии", – сказал Новиков.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что стратегия предусматривает немало эффективных инструментов для борьбы с коррупцией, и отметила, что Офис генерального прокурора работает над определением процедуры конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Мы очень плотно работаем над конкурсом на руководителя САП, формируем все возможности прозрачного, понятного, четкого конкурса для того, чтобы и украинское общество, и международные партнеры, и сами правоохранители понимали, что этот конкурс проходит честно, в установленные законом сроки и с определенной целью", – сказала Венедиктова.

Как сообщали Українські новини, Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики, который возглавил Зеленский, не собирался больше года.

Также замдиректора ГБР Бабиков считает неэффективной систему борьбы с коррупцией.

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