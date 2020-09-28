Мэр Умани Цебрий не сможет баллотироваться во второй раз из-за неверно поданных документов, - политолог

Антирекордсменом этих выборов рискует стать пока еще действующий мэр Умани Александр Цебрий. Господин Цебрий умудрился сдать документы в последние минуты. Но ТИК обнаружила в его документации грубые нарушения и отказала в регистрации. Об этом в эфире 112 канала заявила политолог Светлана Кушнир.

Как сообщили в уманской ТИК, одной из причин отказа в регистрации Александру Цебрию стало отсутствие доверенности от местной партийной организации «Пропозиція», которая выдвинула его своим кандидатом на пост городского главы города Умань. Кроме того, кандидатом были указаны недостоверные сведения в автобиографии, а само заявление о согласии баллотироваться не соответствовало требованиям избирательного кодекса. Это было зафиксировано членом ТИК, который принимал документы.

Как отметили члены комиссии, на следующий день Цебрий пытался сфальсифицировать необходимые документы, в связи с чем была вызвана полиция, чтобы зафиксировать факт подделки.

«Мэр, который в одно мгновение превратился в короля без короны, конечно, завел песню о политических преследованиях. Правда, скорее всего, эта песня ему уже не поможет», - говорит политический эксперт.

«Цебрий, на самом деле был настолько уверен в том, что он все сделает как он себе знает, но территориальная избирательная комиссия его не зарегистрировала. Там точно есть нарушение законодательства, но он говорит что теперь политические притеснения, и опять же все стрелки переводит на власть. Хотя на самом деле надо смотреть постановление и увидим что там действительно есть нарушения», - рассказала Светлана Кушнир.

Напомним, что представление документов от потенциальных кандидатов было прекращено 24 сентября в 24 часа. Согласно Избирательному кодексу Украины после этой даты избирательные комиссии прекращают прием документов.

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