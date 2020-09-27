Уцелевший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант рассказал, как ему удалось выжить

Курсант Вячеслав Золочевский, рассказал, как ему удалось выжить в авиакатастрофе под Чугуевом. Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер во время брифинга.

"Сегодня он (Вячеслав Золочевский) сообщил об определенных обстоятельствах, которые помогли сохранить ему жизнь: его накрыло фюзеляжем, и огонь не добрался до него, потому он пришел в себя и смог покинуть ту часть самолета, которая пылала в огне", - рассказал Кучер.

Также глава ХОГА отметил, что продолжают прибывать родственники погибших в авиакатастрофе Ан-26.

"Установлены контакты с 20 семьями. С 16-ю семьями проведены встречи. Еще 4 - на телефонном контакте. Организовано размещение, питание, транспорт и сопровождение для всех, а также медицинская и психологическая помощь", - добавил Алексей Кучер.

Как сообщали Українскі Новини, в Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26.

Также отец Вячеслава Золочевского также переживал падения самолетов, причем трижды.

Кроме того, Вячеслав Золочевский в самолете пытался потушить друга.

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