Уцелевший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант рассказал, как ему удалось выжить

Курсант Вячеслав Золочевский, рассказал, как ему удалось выжить в авиакатастрофе под Чугуевом. Об этом сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер во время брифинга. "Сегодня он (Вячеслав Золочевский) сообщил об определенных обстоятельствах, которые помогли сохранить ему жизнь: его накрыло фюзеляжем, и огонь не добрался до него, потому он пришел в себя и смог покинуть ту часть самолета, которая пылала в огне", - рассказал Кучер. Также глава ХОГА отметил, что продолжают прибывать родственники погибших в авиакатастрофе Ан-26. "Установлены контакты с 20 семьями. С 16-ю семьями проведены встречи. Еще 4 - на телефонном контакте. Организовано размещение, питание, транспорт и сопровождение для всех, а также медицинская и психологическая помощь", - добавил Алексей Кучер. Как сообщали Українскі Новини, в Минобороны назвали предварительную причину катастрофы АН-26. Также отец Вячеслава Золочевского также переживал падения самолетов, причем трижды. Кроме того, Вячеслав Золочевский в самолете пытался потушить друга.