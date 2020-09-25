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25 сентября 2020, пятница, 13:27 571
Судебная власть 2020-09-25T14:15:54+03:00
Українські Новини
Венедиктова спасает ужгородского бизнесмена Волошина, которого ищет Интерпол, — СМИ

Венедиктова спасает ужгородского бизнесмена Волошина, которого ищет Интерпол, — СМИ

Елена Новикова
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

24 сентября 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова по неизвестным причинам изменила подследственность сразу четырех уголовных производств по фактам махинаций скандально известного ужгородского бизнесмена Ивана Волошина, скрывающегося в США. Он подозревается в коррупции, рейдерстве, мошенничестве, незаконном обогащении и применении огнестрельного оружия, за что объявлен во всеукраинский и международный розыск.

Дела из Национальной полиции переданы центральному аппарату Государственного бюро расследований. Это уголовные производства № 12018000000000753, № 1202000000000868, № 1202000000000869, № 1202000000000870

Об этом сообщила потерпевшая по одному из эпизодов присвоения имущества группой Волошина, Людмила Бровдя, которая обратилась с жалобой на незаконную смену подследственности к Венедиктовой, передает портал vesti.ua.

Переданные производства касаются захвата имущества в 2017-18 годах. Тогда принадлежащая Волошину компания "Бизнес Центр Корона" заключила инвестиционный договор, согласно которому должна была продать помещения целого этажа в одноименном ужгородском ТРЦ. Но после получения от покупателя 9,4 млн грн. недвижимость передана не была. Вместо этого помещения сначала отошли другой компании Ивана Волошина и лично ему, а дальше, несмотря на их арест судом, были частично обменяны, а частично переданы матери и теще бизнесмена.

Расследованием вело Главное следственное управление Национальной полиции. В августе 2020-го Волошину и еще трем фигурантам – директорам двух компаний бизнесмена и частному нотариусу – было сообщено о подозрениях. После чего в сентябре из одного общего дела были выделены еще три новых – по одному на каждого подозреваемого. Причем дело частного нотариуса даже успели направить с обвинительным актом в суд.

И ровно в этот момент происходит смена подследственности всех производств с одобрения самого Генпрокурора. 

В своей жалобе потерпевшая отмечает, что передача материалов произошла с явным нарушением норм уголовного процессуального кодекса, ведь ни один из фигурантов не относится к категории лиц, которыми должны заниматься в ГБР. Кроме того, по закону передавать дела другим ведомствам в прокуратуре имеют право только в случае их неэффективного досудебного расследования. В этом же случае Нацполиция свою работу выполняла вполне эффективно и уже начала доводить дела до суда.

В это случае передачу дел в ГБР можно расценивать как попытку затянуть следствие и в итоге "похоронить" производства. Именно этого и опасается потерпевшая. Ведь первый зам Бюро Александр Бабиков – ставленник Венедиктовой. Они оба из Харькова, как и новые адвокаты ужгородского Волошина.

Также стоит отметить, что в предыдущие годы подозреваемый Волошин через своих защитников уже неоднократно пытался не дать делу ход, в том числе путем попыток сменить подследственность. Но дело только кочевало между следственными управлениями Нацполиции. А окончательно удалось это скандальному бизнесмену только сейчас, после того как прокуратуру возглавила Ирина Венедиктова.  

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