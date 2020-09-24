Рыбаки бьют тревогу из-за массового мора рыбы в одном из заповедников Украины

В то время как мировая пандемия коронавируса стала причиной ухудшения экологической ситуации на планете из-за крупных выбросов пластика, представители Ассоциации рыбаков Украины заявили о массовом море рыбы в ландшафтном заказнике на территориях Черкасской и Полтавской областей.

Как передают Українські Новини, об этом пишет издание Seeds.

По словам рыболовом, инцидент произошел в начале сентября в водах реки Сула и Кременчугского водохранилища, что на территории ландшафтного заказника "Сулинский".

В ассоциации рассказали, что причиной гибели рыбы стали нитраты, которыми обрабатываются сельскохозяйственные поля. Они попали в воду и спровоцировали бурный рост сине-зеленых водорослей, которые сплошной пленкой заволокли поверхность залива и речки.

Из-за подобной пленки в воду практически не попадает свет, нужный для процесса фотосинтеза, благодаря которому вода насыщается кислородом. Это привело к тому, что рыба попросту задохнулась.

Массовый мор рыбы в водах заповедника. Фото: seeds.org.ua

Сообщается, что на месте работали специалисты Госинспекции, рыбоохранного патруля и работники Национального природного парка "Нижнесульский", которые решали, как прекратить массовый мор рыбы и убрать из воды уже погибшую рыбу.

Как сообщали Українські Новини, дым от лесных пожаров занял первое место среди причин сильного загрязнения воздуха в первой половине текущего года.

Также сообщалось, что по информации организации Greenpeace, животноводство стало причиной большего выброса углекислого газа в атмосферу, чем автомобили.

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