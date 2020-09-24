Украинцев призывают зарегистрироваться у спасателей перед походом в горы

В прошлом году спасателям приходилось несколько раз выручать заблудившихся в горах туристов. Теперь всем, кто отправляется на прогулку в Карпаты, рекомендуют зарегистрироваться на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в четверг.

В ведомстве уточнили, что процедуру онлайн-регистрации нужно пройти в случаи чрезвычайных ситуаций, чтобы спасатели смогли оперативно отыскать и предоставить необходимую помощь.

"Если с вами что-то случится, наши чрезвычайники обязательно найдут вас и окажут необходимую помощь", - отметили в полиции.

В зависимости от того, где будет проходить маршрут, регистрироваться надо у спасателей в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

Форма регистрации представляет собой онлайн-анкету, где нужно указать руководителя туристической группы, его участников, даты начала и завершения маршрута, а также место, откуда будет выходить и куда придет туристическая группа.

Как сообщали Українські Новини, на самых интересных и туристических объектах украинских Карпат инфраструктура оказалась не готова к наплыву туристов - так, на Синевире, Шипоте, водопаде Каменка и возле крепости Тустань машины выстраивались в очереди, чтобы подъехать ближе.

Кроме того, длинные пробки в Карпатах были на День Независимости.

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