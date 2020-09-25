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25 сентября 2020, пятница, 05:40 296
Финансы 2020-09-25T05:40:01+03:00
Українські Новини
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду

Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду

Надежда Комендантова
Коммунальные услуги, Платежки, Тарифы на электроэнергию, Тарифы на воду, Услуги ЖКХ
Платежки
Платежки

В то время, как суммы в платежках за газ вырастут в два раза, краинцев предупредили о повышении тарифов уже со следующего месяца. Так, цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения поднимется практически в два раза, а цена холодной воды - на 22%. Новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.

Как пишет Час Пик со ссылкой на информацию Минэнерго, согласно меморандума Украины и МВФ, новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.

"Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года. Практически в два раза - с 0,9 грн до 1,68 грн. Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении "зеленого" тарифа", - говорится в сообщении.

Кроме того, с октября месяца планируется поднять тарифы на холодную воду. Размер повышения составит 22%.

Как сообщают в НКРЭКП, причиной повышения тарифов является рост заработных плат сотрудников, а также повышение стоимости расходных материалов.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий, поэтому до 20% субсидиантов могут потерять помощь на оплату коммунальных платежей.

Кроме того, в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 грн за кубометр.

Ранее Минсоцполитики рассказывало, за какой период учитываются доходы при оформлении субсидий.

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