Прекратить отбеливание гитлеровский коллаборантов, - ОПЗЖ возмутилась решению суда по дивизии СС "Галичина"

"Оппозиционая платформа - За життя требует остановить реабилитацию нацизма в Украине". Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на официальном портале политической силы.

"В Украине полным ходом идет реабилитация гитлеровских пособников и самой нацистской идеологии. При Порошенко, а теперь и при Зеленском, этим открыто занимается украинская власть при поддержке разномастных национал-радикалов. Коверкается история, именами фашистских коллаборантов называют улицы и вешают им мемориальные доски, а подвиг воинов-освободителей стараются очернить. Власть отказывается праздновать День Победы в Великой Отечественной войне, не хочет чествовать ветеранов, но давит на суды, заставляя их принимать губительные для общества решения.

23 сентября Шестой апелляционный административный суд отменил решение нижестоящей судебной инстанции и заключил, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской. Тем самым, суд фактически отменил решение Нюрнбергского трибунала и, забыв обо всех трагедиях войны и ужасах нацизма, разрешил открыто популяризировать деятельность эсэсовцев в Украине.

Показательно, что это чудовищное решение было принято по иску Института национальной памяти. Этот орган тоталитарной пропаганды во главе с Вятровичем-Дробовичем превратился в главного идеолога реабилитации нацизма в Украине.

Оппозиционная платформа - За життя требует от власти остановить кампанейщину по переписыванию истории и обелению гитлеровских коллаборантов. Поощрение исторических фальсификаций и реабилитация эсэсовских дивизий открывает путь к превращению нацизма в официальную идеологию в Украине.

В развязанной идеологами нацизма войне украинский народ понес огромные потери, перенес ужасы Холокоста и концентрационных лагерей. Миллионы мирных жителей стали жертвами нацистских преступников и их пособников, миллионы были угнаны на принудительные работы, 1 миллион 700 тысяч украинцев пали на полях сражений против коричневой чумы. Людям, которые презирают жертву и подвиг своего народа - не место во власти!

Мы требуем немедленно уволить Антона Дробовича с поста директора Института национальной памяти. Расформировать это учреждение за его постоянную античеловеческую и антиукраинскую пропагандистскую деятельность. Нацизм не станет идеологией украинского государства. Тем, кто его пропагандирует, не удержаться при власти. Мы этого не допустим. Этого не допустит украинский народ!", - подчеркивается в заявлении партии ОПЗЖ.

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