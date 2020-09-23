Высотки вместо реабилитационного центра: в Киеве застройщик хочет вырубить 2 га сосен на земле церкви

Община Днепровского района Киева выступила против незаконного строительства на земельном участке по улице Генерала Жмаченко, 20. Жители окрестных домов требуют разрыва договора аренды и создания на этом месте парка: половину участка занимает сосновый бор площадью 2 га, который в случае масштабного строительства будет полностью уничтожен.

Об этом говорится в открытом письме, опубликованном сообществом "Парк на Жмаченко" и адресованном мэру Виталию Кличко, депутатам Киевского городского совета и его секретарю Владимиру Прокопиву.

Причиной обращения послужило то, что проект решения о расторжении договора аренды и присвоении участку статуса парка, который прошел все комиссии и необходимые согласования, внезапно исчез из повестки дня сессии Киевсовета, запланированной на 24 сентября 2020 года.

История многострадального участка на Жмаченко тянется уже много лет. Еще 16 лет назад его взяла в аренду у Киевсовета религиозная община церкви "Христианская Надежда" – для реконструкции недостроенного административного здания под реабилитационный центр. Впрочем, реконструкция так и не произошла, зато вопреки назначению земли началось оформление документов под строительство высотного жилого комплекса. 2 года назад на участке стали проводить геолого-разведывательные работы, а на многовековых деревьях появились характерные красные знаки, свидетельствующие о готовящейся вырубке.

Как выяснилось впоследствии, активные действия застройщик начал на основании градостроительных условий и ограничений, выданных Департаментом градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА). Соответствующий документ, противоречащий как целевому назначению земли, так и генплану Киева, обнаружили в системе учета публичной информации киевской администрации. Но после того, как он стал достоянием общественности, документ резко исчез, а под тем же номером и датой в системе появился уже другой – об отказе в выдаче градостроительных условий и ограничений (ГУО). Факт махинации с документами и их незаконной выдачи до сих пор является предметом уголовного производства. Несмотря на это заместитель Департамента архитектуры КГГА Юрий Таций выдал новые ГУО – на строительство высоток, а на участке появилось здание отдела продаж.

Возмущенные жители Северо-Броварского (Комсомольского) массива подозревают, что и нынешнее исчезновение проекта решения о разрыве аренды обусловлено тем, что часть депутатского корпуса отстаивает интересы застройщика, а не киевлян. Потому люди требуют от депутатов выполнения своих обязанностей: вернуть проект решения №08/231-750/ПР от 13.02.2020 года за авторством Олеся Маляревича в повестку дня и проголосовать за него.

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