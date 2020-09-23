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23 сентября 2020, среда, 14:49 863 Фото
Выборы 2020-09-23T14:49:01+03:00
Українські Новини
"Наш край" выдвинул Сергея Шахова кандидатом в мэры Киева

"Наш край" выдвинул Сергея Шахова кандидатом в мэры Киева

Петр Стуженко
Выборы, Киевсовет, Шахов, Наш край, мэр Киева
Сергей Шахов. Фото:
Сергей Шахов. Фото: "Наш край"

Киевский центр политической силы "Наш край" выдвинул своего кандидата в мэры и представил будущих кандидатов в столичный городской совет. За главное кресло столицы на выборах 25 октября будут бороться лидер "Нашего края", народный депутат Сергей Шахов.

Об этом стало известно в ходе Общего собрания Киевской городской организации политической силы "Наш край", которое состоялось 22 сентября. Съезд открылся государственным гимном.

Выступая, Сергей Шахов отметил, что во всех органах власти очень мало людей, которые действительно разбираются в том, что должно быть в основе развития города и страны.

"Наша команда - это команда хозяйственников и профессионалов, - отметил Сергей Шахов. - И поэтому мы убеждены, что, одержав победу на местных выборах, мы сможем обеспечить развитие Киева, а каждому его жителю - коренному и новому - обеспечить комфорт и социальную защиту" .

На собрании представили тех, кто будет баллотироваться в депутаты Киевского городского совета. Среди них - известные педагоги, учителя, предприниматели, юристы, врачи. Всего 120 кандидатов.

"Убежден, что здесь собрались профессиональные люди, хозяйственники, которые могут объединить Киев не ради политики, а ради людей. И сегодня эта команда идет на местные выборы, чтобы творить будущее страны, города, не лозунгами и политическими лозунгами, а реальными делами", - добавил Шахов.

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