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22 сентября 2020, вторник, 16:40 568
Экономика 2020-09-22T16:41:09+03:00
Українські Новини
В Украине растет потребление лекарственных средств, - исследование

В Украине растет потребление лекарственных средств, - исследование

Ольга Фандорина
Лекарства, Аптеки, Фармацевтическая фирма
Аптека
Аптека

Объем потребления лекарственных средств в 2019 году вырос в Украине до $105 на человека. В 2018 году этот показатель составлял $82. Об этом говорится в инфографическом справочнике "Фармацевтика Украины 2020" подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и аналитического партнера BusinessViews.

Аналитики отмечают, что на рынке доля рецептурных лекарств почти вдвое больше, чем препаратов без рецепта: 61% и 39% соответственно. 

В десятке самых популярных среди украинцев препаратов преобладают средства для лечения желудочно-кишечного тракта и метаболизма, опорно-двигательной и кровеносной системы. Украинцы отдают предпочтения отечественным препаратам - в ТОП-10 компаний представлены шесть отечественных производителей, суммарная доля которых составляет 18,8%.

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, ключевым фактором развития фармацевтического рынка являются потребители. «В отличии от стран с развитой системой медицинского страхования, в Украине пациенты преимущественно финансируют свое лечение, на розничный сегмент приходится 89% продаж». Среднегодовой темп роста объемов аптечного рынка за последние 5 лет составляет 12%. В 2019 году объем рынка в денежном эквиваленте достиг 3,4 млрд долл. Как отмечают авторы исследования, объем реализации лекарственных средств через аптеки за последние девять лет существенно не изменился. Наметившийся к 2013 году рост был остановлен кризисом, последствия которого рынок ощущает и сегодня. Но в то же время, аналитики отмечают тенденцию к восстановлению - начиная с 2016 года потребление лекарств растет и в 2019 году составил 1,110 млрд упаковок.

В процентном соотношении структура аптечного рынка в 2019 году выглядит следующим образом: в денежном выражении преобладают препараты иностранного происхождения - 63% против 37% украинских лекарств. Однако в натуральном выражении доля отечественных препаратов составляет 69%, а иностранных - 31%.

"Аптечный сектор составляет основу рынка лекарственных средств. В натуральном выражении на рынке преобладают украинские препараты, но в денежном выражении иностранные товары имеют большую часть из-за более дорогой цены", - говорится в справочнике. 

Динамика развития госпитального рынка, по данным аналитиков, в два раза ниже - 6% за последние 5 лет, в денежном эквиваленте он достиг 0,4 млрд долл в 2019 году. Отмечается, что за последние девять лет объем госпитальных закупок снизился. Если в 2010 году он составлял 176 млн упаковок, то в 2019-м - 111 млн упаковок.

Ранее аналитики компании Fitch Solutions заявляли о том, что украинский рынок фармацевтической продукции в ближайшие годы вырастет и останется привлекательным для инвесторов. Fitch Solutions относит Украину к категории high-reward markets, то есть рынков с высоким потенциалом. 

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