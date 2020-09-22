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  • "Бурисма" проиграла суд и признала, что давала взятку Байдену, - Деркач
22 сентября 2020, вторник, 12:45 989 Документ
Политика 2020-09-22T13:47:36+03:00
Українські Новини
"Бурисма" проиграла суд и признала, что давала взятку Байдену, - Деркач

"Бурисма" проиграла суд и признала, что давала взятку Байдену, - Деркач

Павел Твердохлиб
Печерский суд, Деркач, Байден, Луценко, Шокин
Бурисма. Фото: inventure.com.ua
Бурисма. Фото: inventure.com.ua

Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска компании "Бурисма" к народному депутату Украины Андрею Деркачу и ИА "Интерфакс-Украина" о защите деловой репутации. Об этом стало известно из решения суда, которое обнародовал на своей странице в Facebook народный депутат Андрей Деркач.

"Как и ожидалось, "Бурисма" проиграла. Печерский суд отказал компании в удовлетворении иска против меня и агентства "Интерфакс-Украина", - заявил Деркач.

В решении суда опубликованном на странице Деркача сообщается, что представители компании "Бурисма" требовали опровержения информации о том, что они выплатили за лоббистскую деятельность бывшему вице-президенту США Джо Байдену $900 тыс., а его сыну Хантеру Байдену вместе с Александром Квасьневским, Аланом Аптером и Девоном Арчером $16,5 млн.

"Суд отдельно отметил: "Бурисма" в своем заявлении фактически не оспаривает факты выплат - только их размеры. То есть она согласна, что платила Байдену и его сыну, но не соглашается, что именно такие суммы. Борьба с международной демокоррупцией продолжается. Продолжение следует - следите за анонсами", - отметил Андрей Деркач.

Как сообщалось ранее, по словам бывшего генпрокурора Юрия Луценко, Виктор Шокин, который возглавлял Генеральную прокуратуру в 2015-2016 годах, был уволен в связи с делом компании "Бурисма", где в совете директоров с 2015 года работает сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер.

Также в СМИ была обнародована информация, что представители "Бурисма" были задержаны во время передачи агенту НАБУ взятки в 6 миллионов долларов для закрытия дела "Бурисма".

"Начальная сумма взятки составляла 6 миллионов. Размер взятки составил 50 миллионов долларов США", - об этом заявил Константин Кулик, старший группы прокуроров ГПУ по расследованию экономических преступлений режима Януковича 2016-2019 гг.

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