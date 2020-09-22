подписаться на рассылку
27.93 28.33
32.8 33.45
˟
22 сентября 2020, вторник, 12:16 3032
Общество 2020-09-22T12:16:29+03:00
Українські Новини
У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб

У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб

Ольга Фандорина
ДТП, Назар Холодницкий, ДТП с маршруткой, Юлия Бойко
Юлия Бойко. Фото: Facebook/ Юлия Бойко
Юлия Бойко. Фото: Facebook/ Юлия Бойко

Невеста экс-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого Юлия Бойко, которую 21 сентября во Львове сбила маршрутка, в результате ДТП ушибла руку и лоб. Об этом сообщает "Обозреватель"

После аварии девушку доставили в травматологическое отделение Львовской больницы скорой медицинской помощи. Там врачи диагностировали у Юлии Бойко ушиб мягких тканей локтевого и плечевого суставов левой руки и мягких тканей лба.

Полиция пока не приняла решения об открытии уголовного производства или составлении административного протокола в отношении водителя маршрутки.

Как сообщали Українські Новини, полиция составила административные материалы в отношении водителя автобуса, задевшего зеркалом невесту бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого Юлию Бойко во Львове.

Офис генерального прокурора закрыл дисциплинарное производство в отношении Холодницкого.

Больше новостей о: ДТП Назар Холодницкий ДТП с маршруткой Юлия Бойко

Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла почти в 2,5 раза
Шокина допросили по делу о возможном вмешательстве Байдена в его работу
Новости
У сбитой во Львове невесты Холодницкого ушиблены рука и лоб 12:16
Количество новых случаев коронавируса в Киевской области выросло. Умерли двое пожилых мужчин 12:15
За сутки Минздрав в девять раз увеличил количество тестов на антитела к коронавирусу 11:50
За сутки более чем у 120 правоохранителей нашли коронавирус 11:41
Курс доллара для платежных карт вырос 11:32
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
больше новостей
И.о. директора ГБР назначен Сухачев
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok