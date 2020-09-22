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22 сентября 2020, вторник, 09:45 91
Общество 2020-09-22T09:45:01+03:00
Українські Новини
Главарь ультраправых из С14 Карась попал под уголовные дела, - СМИ

Главарь ультраправых из С14 Карась попал под уголовные дела, - СМИ

Сергей Паламаренко
Мазур, Союз православных журналистов, С14, Гожий, Карась
Евгений Карась. Фото: strana.ua
Евгений Карась. Фото: strana.ua

Полиция готовит подозрения Евгению Карасю - главарю ультраправой организации С14, которая известна нападениями на журналистов и тех, кого она считает "сепаратистами", информирует портал strana.ua. При Порошенко ее члены не скрывали, что работают в тесной связке с СБУ. После победы Зеленского на выборах президента, организация залегла на дно. Однако в последнее время снова активизировалась.

А теперь Карась заявил, что МВД готовит выдвинуть ему два подозрения за "подвиги" двухлетней давности.

Как рассказали репортерам источники в правоохранительных органах, дел, по которым собираются привлечь к ответственности Карася, на самом деле три.

Праворадикал опубликовал у себя в Телеграме видео, в котором заявил, что ему, а также координатору С14 Сергею Мазуру были выписаны - но не вручены - подозрения по двум эпизодам.

Первый эпизод - атака на киевский офис "Союза православных журналистов", второй - нападение в Житомире на адвоката Андрея Гожего, который защищает журналиста Василия Муравицкого.

Дело было открыто по двум статьям - 398 ч.2 Уголовного кодекса (насилие против адвоката) и 345-1 ч.2 (нападение на журналиста). Также данный случай вошел в отчет Верховного комиссара ООН по правам человека.

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