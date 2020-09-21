Украинец в Польше застраховал свою жизнь на 6,8 млн долларов и инсценировал собственную смерть

Украинец в Польше застраховал свою жизнь на несколько млн долларов и инсценировал собственную смерть

Украинец в Польше застраховал свою жизнь на несколько млн долларов и инсценировал собственную смерть

В то время как Минздрав отнес Польшу в список стран "зеленой" зоны , польские полицейские задержали украинца, который застраховал свою жизнь в польских банках на 26 млн злотых (195 млн гривен) и инсценировал собственную смерть. Об этом сообщает полиция Польши.

Мужчина был задержан на пограничном переходе в Дорогуске.

Он подозревается в попытке вымогательства почти 26 млн злотых у десятка страховых компаний в Польше. Деньги должны были быть выплачены за его инсценированную смерть. Мужчина якобы погиб в результате аварии в Украине.

"Все началось в конце октября 2019 года, когда иск женщины о компенсации за смерть ее сына, гражданина Украины, был подан в десяток или около того компаний по страхованию жизни, базирующихся в Польше. Дебиторская задолженность составила почти 26 миллионов злотых.

Истец представила украинские документы об обстоятельствах смерти ее сына в результате аварии, которая якобы произошла в июле 2019 года на Киевском водохранилище.

Мужчина якобы ехал на арендованной лодке и в результате столкновения с другой неопознанной лодкой упал за борт и утонул", – сообщили в польской полиции.

Тело мужчины якобы было кремировано на следующий день после смерти.

Следствие установило, что после своей "смерти" мужчина успел побывать в нескольких странах, включая Украину, Великобританию, Кипр и Турцию. При чем он имел при себе польский паспорт.

Польское гражданство мужчина получил еще в 2018 году.

"Ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет. Решением суда он был временно арестован на три месяца", – также сообщили в польской полиции.

В свою очередь в Киеве также начато расследование в связи с ненадлежащим проведением следственных действий в отношении прекращения процедуры расследования утопления мужчины в 2019 году в одном из водоемов в Вышгородском районе.

Расследуется также дача ложных показаний матери предполагаемой жертвы и сотрудников судебно-медицинской экспертизы, которые подписали фальшивое свидетельство о смерти.

Как сообщали Українські новини, в июле полиция инсценировала убийство, чтобы предотвратить покушение на криминального авторитета.

Также в 2019 году под Киевом инсценировали убийство двух женщин, которых заказали за 50 тыс. долларов.

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