подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 сентября 2020, понедельник, 16:51 2054
Общество 2020-09-21T16:51:45+03:00
Українські Новини
Украинец в Польше застраховал свою жизнь на 6,8 млн долларов и инсценировал собственную смерть

Украинец в Польше застраховал свою жизнь на 6,8 млн долларов и инсценировал собственную смерть

Александр Савич
Польша, Афера, страхование, Жизнь, Инсценировка, Аферист
Украинец в Польше застраховал свою жизнь на несколько млн долларов и инсценировал собственную смерть
Украинец в Польше застраховал свою жизнь на несколько млн долларов и инсценировал собственную смерть

В то время как Минздрав отнес Польшу в список стран "зеленой" зоны, польские полицейские задержали украинца, который застраховал свою жизнь в польских банках на 26 млн злотых (195 млн гривен) и инсценировал собственную смерть. Об этом сообщает полиция Польши.

Мужчина был задержан на пограничном переходе в Дорогуске. 

Он подозревается в попытке вымогательства почти 26 млн злотых у десятка страховых компаний в Польше. Деньги должны были быть выплачены за его инсценированную смерть. Мужчина якобы погиб в результате аварии в Украине.

"Все началось в конце октября 2019 года, когда иск женщины о компенсации за смерть ее сына, гражданина Украины, был подан в десяток или около того компаний по страхованию жизни, базирующихся в Польше. Дебиторская задолженность составила почти 26 миллионов злотых.

Истец представила украинские документы об обстоятельствах смерти ее сына в результате аварии, которая якобы произошла в июле 2019 года на Киевском водохранилище.

Мужчина якобы ехал на арендованной лодке и в результате столкновения с другой неопознанной лодкой упал за борт и утонул", – сообщили в польской полиции.

Тело мужчины якобы было кремировано на следующий день после смерти.

Следствие установило, что после своей "смерти" мужчина успел побывать в нескольких странах, включая Украину, Великобританию, Кипр и Турцию. При чем он имел при себе польский паспорт.

Польское гражданство мужчина получил еще в 2018 году.

"Ему может грозить тюремное заключение сроком до 10 лет. Решением суда он был временно арестован на три месяца", – также сообщили в польской полиции.

В свою очередь в Киеве также начато расследование в связи с ненадлежащим проведением следственных действий в отношении прекращения процедуры расследования утопления мужчины в 2019 году в одном из водоемов в Вышгородском районе. 

Расследуется также дача ложных показаний матери предполагаемой жертвы и сотрудников судебно-медицинской экспертизы, которые подписали фальшивое свидетельство о смерти.

Как сообщали Українські новини, в июле полиция инсценировала убийство, чтобы предотвратить покушение на криминального авторитета.

Также в 2019 году под Киевом инсценировали убийство двух женщин, которых заказали за 50 тыс. долларов.

Больше новостей о: Польша Афера страхование Жизнь Инсценировка Аферист

УЕФА обнародовал даты и место товарищеских игр сбо...
УМХ оспорит в суде конкурс АРМА по управлению акти...
Учителей-пенсионеров и школьников хотят страховать...
В области собрали рекордный урожай - почти пять ми...
В части территорий "красной зоны" разрешили работать школам и пассажирскому транспорту
Украина стала второй в Европе по суточной смертности от коронавируса
Новости
Деньги в холодильнике. Фото: СБУ
Руководителей "Укрзализныци" разоблачили на коррупционной схеме: "выручку" прятали в холодильнике 17:39
Минсоцполитики намерено внедрить единую информсистему соцсферы до 2023 года 17:20
Нацбанк снова понизил гривну. Каким будет официальный курс во вторник 17:20
Депутат Емец поменял уже 4 партии и идет на выборы от новой 17:12
Глава Минздрава Чехии подал в отставку из-за ухудшения ситуации с коронавирусом 17:00
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
больше новостей
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
больше новостей
В Киевской области из-за коронавируса закрыли больше 30 школ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok