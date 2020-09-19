Балуха на следующей неделе могут вывести из медикаментозного сна, — Геращенко

На следующей неделе медики могут вывести из состояния медикаментозного сна политзаключенный, крымчанина Владимира Балуха, которого избили ночью в годовщину его освобождения. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"От врачей В. Балуха: "Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, на следующей неделе попробуем вывести из медикаментозного сна", - написала Геращенко в посте.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 18 сентября, правоохранители задержали подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1988 года рождения. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось о том, что Владимира Балуха подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он впал кому из-за сложной нейрохирургической операции, которую ему сделали сразу после инцидента.

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