Какие страны отнесены в "красную зону". Минздрав обнародовал новый список

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на 19 сентября в нех находятся 48 государств. Об этом говорится в сообщении министерства.

В частности, к странам "красной зоны" отнесены США, Молдова, Чешская республика, Черногория, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Люксембург, Испания, Аргентина, ОАЭ.

При этом относительно 15 государств, попавших в список, нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

Страны красной зоны. Инфографика: Минздрав

Украина находится в "зеленой зоне. В нашей стране показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 99,8.

К странам "зеленой зоны" также отнесены Австрия, Хорватия, Румыния, Турция, Канада, Германия, Доминиканская Республика, Венгрия, Нидерланды, Дания, Португалия, Италия, Россия, Словакия, Литва, Польша, Беларусь, Кипр, Египет и другие.

Полный список стран "зеленой зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19 доступен на сайте Минздрава.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров отменил разрешение на въезд в Украину иностранцев, которые едут транзитом.

Ранее Дания ужесточила карантинные ограничения из-за COVID-19.

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