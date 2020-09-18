Из-за событий в Беларуси Лукашенко отправил младшего сыны учиться в Москву под другой фамилией, — СМИ

В то время как Беларусь закрыла границы с Польшей и Литвой, а также усилила охранение государственной границы с Украиной, младший сын президента Александра Лукашенко Николай был перевезен в Москву, где будет учиться под вымышленной фамилией.

Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщило издание Комсомольская Правда, ссылаясь на собственные источники.

Как рассказал изданию бывший сотрудник КГБ Беларуси, который пожелал остаться анонимным, Николай Лукашенко забрал документы из лицея при Белорусском государственном университете.

"Еще 4 сентября мои знакомые из КГБ видели Колю в Минске. А теперь его переправили в Москву в обстановке секретности", — рассказал он.

По словам источника, изначально сына президента хотели отправить учиться в Европу или США, но после разговора Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным, было принято решение о Москве.

"На первое время Колю поселили в белорусском посольстве в Москве. Ситуация такая, что надо думать о конспирации. Поэтому принято правильное решение, что Коля будет учиться под вымышленной фамилией", — добавил собеседник издания.

Как сообщали Україснькі Новини, ранее Верховная Рада Украины официально не признала результаты президентских выборов в Беларуси и признала их недемократический характер.

Также сообщалось, что Александр Лукашенко заявил о том, что Украина находится среди тех стран, которые жаждут уничтожения Беларуси.

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