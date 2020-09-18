Вспышку коронавируса выявили в монастыре УПЦ МП в Одессе, на самоизоляции более 80 человек

В то время как почетный Патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) излечился от коронавирусной инфекции COVID-19, в Одессе в стенах Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ МП произошла вспышка коронавируса. Соответствующее заявление сделал заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев, сообщает издание Думская. Сотрудниками местной лаборатории были подтверждены 6 случаев заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) среди насельников мужского монастыря. Были установлены контактные лица, всего 88 человек. Сейчас все они находятся на самоизоляции. Медики отобрали у них биоматериалы для проведения тестов. По словам Дементьева, результаты будут известны до конца текущего дня. Отмечается, что всего на территории Свято-Успенского мужского монастыря обитает около 300 человек. Как сообщали Українські Новини, заболевание COVID-19 стало причиной смерти 31-летнего иерея Дионисия из Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ МП в Николаеве. Также сообщалось, диагноз COVID-19 поставили архиепископу Православной церкви Украины Онуфрию (Хаврук), который проходит лечение в реанимационном отделении.