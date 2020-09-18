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18 сентября 2020, пятница, 15:49 200
Экономика 2020-09-18T16:45:02+03:00
Українські Новини
В НБУ считают, что новый транш от МВФ придет до Нового года

В НБУ считают, что новый транш от МВФ придет до Нового года

Ольга Фандорина
МВФ, Транш, Макрофинансовая помощь, Транш от МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Национальный банк прогнозирует поступление транша от Международного валютного фонда до конца текущего года.

Об этом говорится в сообщении НБУ по итогам встречи с руководителями учреждений-членов Форума ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI), передают Українські Новини.

"Диалог с МВФ продолжается. Продолжение сотрудничества с Фондом - приоритетная задача. Украина постепенно продвигается в части выполнения обязательств перед фондом. Мы ожидаем, что следующий транш от МВФ поступит в этом году", - говорится в нем.

Также отмечается, что на протяжении последних монетарных заседаний НБУ сохранял учетную ставку на уровне 6%.

В тех условиях - это оптимальное решение.

С одной стороны, оно направлено на поддержку умеренной инфляции в течение этого и последующих лет, а с другой - оставляет пространство для снижения процентных ставок в экономике.

Поэтому политика НБУ стимулирующий характер. Дальнейшие решения зависят от развития ситуации с коронавируса.

До 2020 года Кабмин рассчитывает получить еще один транш МВФ.

12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.

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