Зеленский обещает, что Юрченко сядет, взрыв в ресторане на Андреевском, хасиды поют гимн Украины

Депутату Слуги народа Александру Юрченко вручили подозрение о получении взятки. Он взялся за $200 тыс. написать "нужный" закон о твердых бытовых отходах. Но нарвался на "подсадного" агента НАБУ.

Зеленский обрадовался, что силовики наконец словили на коррупции представителя провластной фракции и пообещал: "он обязательно сядет". Хоть так Президент выполнит обещание "придет весна – будем сажать".

Помощника Юрченко, который получил аванс, уже арестовали.

Депутата суд должен арестовать в пятницу.

Юрченко уже выгнали из фракции, что может лишить его мандата.

На фоне скандала вспыло другое преступление Юрченко. 10-лет назад он украл 4 бутылки пива в киевском магазине.



Взрыв в популярном ресторане на Андреевском спуске. Трое людей пострадали. С ожогами их увезли в больницу. Взорвались 4 бытовых баллончика с газом. Ресторан "Канапа" принадлежит Диме Борисову и певцу Олегу Скрипке.



Рада может снизить ставку НДС с 20% до 14% на ряд сельскохозяйственной продукции: пшеницу, рожь, молоко, масличные культуры, свинину и крупный рогатый скот. Это якобы поможет переработчикам. Проголосовали пока в первом чтении, так что до второго могут появится значительные правки.



Мэра Харькова привезли в берлинскую больницу Шарите, где лечится от отравления Навальный. У Кернеса двусторонняя пневмония. Состояние тяжелое.



Застрявшие на границе Беларуси и Украины хасиды оделись в вышиванки и спели гимн. Посмотрите видео. 800 хасидов не пускают в Умань отметить иудейский новый год на могиле Рабби Нахмана – основателя хасидизма. Границы закрыты для иностранцев из-за коронавируса.

Израиль призывает их вернуться домой.



Sony представила новую игровую панель PlayStation 5. В Украине ее начнут продавать 19 ноября. Вот презентация.



В пятницу будет прохладно +15. Но потом на неделю вернется тепло +21+25. Пока без дождей.

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