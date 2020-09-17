В Киевской области горит военный полигон. Его тушат военные и спасатели

После того, как под Киевом вспыхнул пожар недалеко от автозаправки, загорелся военный полигон в селе Девички Киевской области. На его тушение отправились военнослужащие сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14.00. В место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399", - сказано в сообщении.

Тушением пожара заняты военнослужащие воинской части А2399, спасатели ГСЧС, Нацгвардия и лесники.

К тушению привлечены, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники. Всего пожар тушат 120 человек и три единицы техники.

Жителей военного города просят сохранять спокойствие и оставаться дома.

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