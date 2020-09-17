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17 сентября 2020, четверг, 21:23 7
Происшествия 2020-09-17T21:23:45+03:00
Українські Новини
В Киевской области горит военный полигон. Его тушат военные и спасатели

В Киевской области горит военный полигон. Его тушат военные и спасатели

Кира Молчанова
Киев, Пожар, Киевская область, Полигон
пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины
пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

После того, как под Киевом вспыхнул пожар недалеко от автозаправки, загорелся военный полигон в селе Девички Киевской области. На его тушение отправились военнослужащие сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14.00. В место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399", - сказано в сообщении.

Тушением пожара заняты военнослужащие воинской части А2399, спасатели ГСЧС, Нацгвардия и лесники.

К тушению привлечены, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники. Всего пожар тушат 120 человек и три единицы техники.

Жителей военного города просят сохранять спокойствие и оставаться дома.

Как сообщали Українські Новини, в Николаевской области горел заповедник "Еланецкая степь". Пожар уже удалось ликвидировать.

Пожар, который вспыхнул в деревянной Свято-Петропавловской церкви в городе Лиман Донецкой области удалось потушить. Деревянное старинное строение сгорело не полностью.

А в Киеве горела одна из квартир в многоэтажке. Пришлось эвакуировать 33 человека. Одна женщина погибла.

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