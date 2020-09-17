"Реформы" в строительстве дали новую жизнь коррупционным махинациям, — СМИ

Очередная попытка борьбы с коррупцией в строительной отрасли, "реформы" Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и строительной отрасли в целом - оказались только большим мыльным пузырем, внутри которого сидят коррупционные схемы. Об этом пишет портал zastroykam.net.

Напомним, в марте в контексте "реформы" ГАСИ было принято два постановления Кабмина, которымИ ведомство якобы было ликвидировано. Вместо ГАСИ создали три новых органа центральной исполнительной власти:

· Государственную инспекцию градостроительства Украины (ГИГУ);

· Государственную сервисную службу градостроительства Украины (ГССГУ);

· Государственное агентство по вопросам технического регулирования градостроительства Украины (ранее эти функции выполнял один из департаментов Минрегиона).

"Кроме того, остановили контроль в строительстве и отменили лицензирование. Казалось бы, отмена лицензий упрощает ведение бизнеса, но отсутствие переходного периода может привести к проблемам с практической реализацией такой реформы. Очевидно полный паралич деятельности всех органов власти, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности. Из-за блокирования архитектурно-строительного контроля уже на сегодняшний день в стране происходит полный хаос в вопросах строительства. Недобросовестные застройщики получили зеленый свет при возведении объектов с нарушением правил, стандартов, нормативов; невозможно проверить ранее выданные предписания об устранении нарушений - органы ГАСИ парализованы", - отмечается в материале.

Там подчеркивается, что под предлагаемые "реформы" даже не подготовлена надлежащая законодательная база.

"Ведь настоящая цель таки реформ - замылить глаза и перенести старые коррупционные схемы с ГАСИ к новым созданным органам. Поскольку на должности в них расставили старые добрые верные кадры, которые и дальше обеспечивают стабильную работу коррупционных схем в строительстве. Следствие таких реформ - строительства за полгода стало меньше, а коррупции в отрасли - еще больше. Так, СМИ пестрят сообщениями о многочисленных случаях поборов и схем. Даже сам глава ГАСИ Богдан Федоренко засветился в тюрьме - против него открыто производство. Если преступления происходят на таком высоком уровне, то что уж говорить о том, что делается в регионах? Мы становимся свидетелями того, как строительная отрасль катится в пропасть и становится проектом, где все решают деньги, пренебрегая законодательством, и самое важное - безопасностью и человеческими жизнями", - возмущаются СМИ.

Они напоминают, что в связи с таким беспорядком, сплошным беззаконием, разоблачением чиновников на взятках, Верховная Рада создала временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов коррупции в органах Государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

"Основными задачами ВСК является расследование фактов коррупции в сфере выдачи разрешительной документации на строительство по обращениям субъектов хозяйствования и обнародованным в средствах массовой информации; расследованию фактов злоупотреблений и/или ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора. Как видим, "реформы" дали новую жизнь коррупционным махинациям в строительстве и вызывают тотальный хаос и схематоз во всей строительной сфере", - резюмировали в zastroykam.net.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости