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19 сентября 2020, суббота, 05:30 190 Инфографика
Экономика 2020-09-19T05:30:01+03:00
Українські Новини
Украинцам присылают платежки с мифическими долгами: как не остаться без газа

Украинцам присылают платежки с мифическими долгами: как не остаться без газа

Надежда Комендантова
Газ, Тарифы на газ, Платежки, Долги за газ, Платежки за газ
Платежки.
Платежки.

В то время, как с началом отопительного сезона тарифы на тепло взлетят, украинцам стали выстаялть платежки за газ с указанием долга задним числом еще с 2015 года. В частности, потребители получают письма с сомнительными начислениями "температурных коэффициентов", за неуплату которых облгазы угрожают отключить подачу "голубого топлива". А в некоторых случаях людей уже отключили от газа, несмотря на скорое начало отопительного сезона.

Об этом сообщает "ГазПравда".

Издание отмечает, что подобную практику применяют ряд облгазов совместно с аффилированными газсбытами. Причиной прихода странных платежек называют "месть" потребителям за смену поставщика газа.

На подобные случаи все чаще жалуются жители разных городов. Люди возмущаются, что газовики запугивают людей и обещают начислять долги, отключить подачу газа и вообще не обслуживать газовые сети.

Так, житель Каменца под Днипром Андрей Иванов рассказал об извещении о задолженности в 502,52 гривен в результате начислений по температурным коэффициентам с октября 2018 года.

"Но эти недобросовестные и нечистоплотные компании сейчас вытащили новую надуманную задолженность в сумме 581,27 грн за температурные коэффициенты, которые они уже насчитали с 1 декабря 2015 по 30 сентября 2018 года", - отмечает он.

Киевлянин Александр Бойкул сообщил, что через две недели после перехода к другому поставщику пришли газовики и просто скрутили счетчик, перекрыв газ.

Что говорят юристы о "температурных коэффициентах" в платежках

Специалисты подчеркивают, что подобные "температурные коэффициенты" на самом деле незаконны, а их применение сейчас оспаривают в Верховном Суде. Соответственно и выставление облгазами странных долгов "задним числом" и угрозы отключением газа - также незаконные и их надо обжаловать в судах.

Юристы призывают потребителей, столкнувшихся с подобными ситуациями, писать жалобы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и в Госпродпотребслужбу.

Как обжаловать "долги": алгоритм действий

  • нужно обратиться в контакт-центр поставщика газа для получения разъяснения: за что именно, и за какой период вам начислен долг;
  • направить поставщику газа претензию о незаконности указанных начислений с требованием осуществить перерасчет (образец претензии);
  • после получения ответа на претензию - если проблема не решится - стоит направить жалобы в НКРЭКУ и в Госпродпотребслужбу;
  • подавать заявление в суд и требовать обязать поставщика устранить нарушения, и произвести перерасчет в судебном порядке.

Стоимость отопления в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, НАК "Нефтегаз" установил три тарифа на газ для населения и бизнеса.

Также сообщалось, что будет с ценами на газ после открытия рынка для населения.

Кроме того, в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 грн за кубометр.

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