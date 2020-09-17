Своими наблюдениями о взаимоотношения экс-президента Петра Порошенко и киевского мэра Виталия Кличко поделился политтехнолог, консультант Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он опубликовал соответствующую заметку на персональной странице в социальной сети Facebook.

"тараканьи бега)...

Все, к сожалению, примитивно у нас. В частности, в большой политике, если упростить, активно юзается всего три стратегии "достижения результата".

... Первая - крайне циничная - присоединиться к кому/то и сосать его политическую кровь. Как пиявка. Из последнего, именно такую стратегию избрал "ключевой циник" страны Петр Алексеевич. Который неожиданно для многих заявил о... поддержке на выборах мэра Киева Виталия Владимировича Кличко. Не ожидал этого и сам Кличко, блестяще знающий все о внутренней гнилости Порошенко. Почему так? Потому что хромая кобыла хочет выиграть хотя бы еще один чемпионский забег). Понятно, что самостоятельно взлететь у Порошенко не получится. Не выиграет мэрские выборы его реваншистская Cosa Nostra, даже если сам ПА станет джокером). Поэтому он и делает банальный ход конем и заявляет о поддержке чужака. Чтобы потом проорать публично, что Киев теперь они контролируют через Кличко и что столица в их политических руках. Известная мусорная тактика присоединения к сильному, чтобы потом обмануть сильного и опять сесть на банк. Классика...

... Вторая стратегия еще проще - "играем в хаос". Постоянный крысиный троллинг действующих gov-топов. Много пропагандистской истерики. Сплошные фейки в медийке. И все больше и больше ботов разной степени агрессивности. В эту идиотскую игру сегодня играют практически все большие и мелкие политические группы. Почему-то считая, что только в хаосе у них есть шансы урвать кусок чего-то вкусного и большого. Идет тотальная загрузка общества фэйками и вымыслами. Зачем? Потому что провинция и потому что многим кажется, что они умеют управлять хаосом. Ни черта не умеют. В том числе не умеет и один слишком активный "медийный олигарх". А потому каждый день только все больше мусора и грязи везде. Кстати, в эту же игру, к сожалению, часто играет и правящая партия. Немыслимо, но ребята вусмерть воюют друг с другом на эфирах. Сражаются аки львы за "не/проходные" места в избирательных списках, заранее шокируя рядового избирателя. Почему места - не проходные? А потому что работать некогда, все свои компроматят и кошмарят друг друга. Просто сплошь яркие мастера разрушительного хаоса...

.. И третья традиционная стратегия. Повышать ставки на публичном блефе. На откровенном вранье. Как, к примеру, периодически делает тот же Богдан (наиболее яркий сейчас юзатель этой стратегии, якобы вернувшийся в игру). С видом знатока, напыщенно так рассуждающий о проваленных спецоперациях, специфических кулуарных отношениях с русскими, обвалившихся рейтингах. А потом, когда его официально опрашивают под юридические показания - "не/не, я не имею никаких доказательств, а все это мной прочитано в утренних газетах. А я просто пересказываю тут сельские сенсации из таблоидов". В это же самое время в городских сумасшедших салонах прочие "знатоки" серьезно шушукаются - "ну вот же, он все подтвердил, везде зрада"..., - считает Михаил Подоляк.

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