По "вагнеровцам" открыли три уголовных дела, — Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет о расследовании 3 уголовных производств в связи с операцией по задержанию членов частной военной компании "Вагнера".

Об этом она сообщила во время выступления в парламенте, передают Українськi Новини.

"У нас есть три дела по "вагнеровцам", - сказала она.

По ее словам, первое уголовное производство было открыто по сообщениям в СМИ.

Она добавила, что в рамках дел проводится досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, Богдан заявил, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ

Депутат от фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Алексей Гончаренко заявляет, что Служба безопасности Украины начала расследование о возможном срыве операции по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнера" из-за разглашения данных.

Беларусь передала России задержанных возле Минска боевиков частной военной компании "Вагнера", часть из которых воевали на Донбассе, в то время, как Украина ожидала от Беларуси более взвешенного и юридически корректного решения по задержанным возле Минска боевикам частной военной компании "Вагнера".

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