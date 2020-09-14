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14 сентября 2020, понедельник, 15:15 840
Общество 2020-09-14T16:15:02+03:00
Українські Новини
Киевские школы продолжают работать, – Кличко

Киевские школы продолжают работать, – Кличко

Татьяна Зотова
Виталий Кличко, Коронавирус, мэр Киева, школы Киева, Covid-19
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что несмотря на отнесение Киева в "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности, школы продолжают работать в определенном формате и по разработанным регламентам.

Об этом говорится на веб-сайте Кличко.

"Многие родители интересуются, как будут работать столичные школы в связи с тем, что Киев с сегодняшнего дня отнесен к "оранжевой" зоне эпидемиологической опасности. Школы пока работают в определенном формате и по разработанным регламентам. В случае каких-либо изменений - все родители получат оперативную информацию от классных руководителей своих детей", - подчеркнул Кличко.

 

Он отметил, что руководители школ с самого начала обучения имеют четкие инструкции, как действовать в случае вспышки болезни. И различные варианты сценариев организации учебного процесса - в зависимости от конкретной ситуации, от количества учеников в классах и в целом в школе.

"На дистанционном обучении сегодня 2 школы Оболонского района, как я уже говорил ранее. Там заболевания обнаружили у учителей. Также в 56 школах города на дистанционное обучение перевели 133 классы из-за заболевания учеников коронавирусом. В целом среди школьников обнаружили 179 больных. И 97 педагогов, инфицированных COVID-19", - сообщил Виталий Кличко.

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