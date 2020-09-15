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15 сентября 2020, вторник, 05:30 1054
Общество 2020-09-15T05:30:01+03:00
Українські Новини
Украинцы будут получать по две пенсии и платить накопительный взнос. Какие нововведения готовит Кабмин

Украинцы будут получать по две пенсии и платить накопительный взнос. Какие нововведения готовит Кабмин

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Повышение пенсий, выплата пенсий, Выход на пенсию
Выплаты
Выплаты

В Украине при выходе на пенсию, которую повысили некоторым пенсионерам в сентябре, хотят установить выплату двух пенсий, а со своих зарплат граждане будут платить дополнительный взнос. Соответствующие предложения опубликованы в планах Кабинета министров, пишет OBOZREVATEL.

Так, сообщается, что нововведение должны разработать до конца года.

Отмечается, что есть и сторонники, и противники такого решения. Например, бывший министр соцполитики Андрей Рева настаивает, что в существующей ситуации сохранить и тем более приумножить собранные средства крайне сложно.

По его словам, накопительные пенсии будут выплачивать наряду с солидарными (те, что есть сейчас).

"Когда ты выходишь на пенсию, то можно этот бонус сразу снять, а можно его растянуть во времени", – пояснил Рева.

К примеру, если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от зарплаты, то на пенсии можно будет получать дополнительную выплату в размере 10,2% от последней зарплаты.

Какой был бы размер второй пенсии:

При зарплате в 20 тысяч и взносе в 7% – 2 тысячи гривен;

При зарплате в 10 тысяч и взносе в 7% – 1,02 тысячи гривен.

Также отмечается, что, при этом, если откладывать по 7% с зарплаты в 10 тысяч, то накопить можно будет 294 тыс. грн. А получая 1,02 тысячи в среднем 18 лет (столько украинцы живут на пенсии), получить можно будет только 220 тыс.

Также Українські Новини писали, кому повысили пенсии в сентябре и почему выплаты повысили не всем. 

Ранее в ПФУ отчитались о финансировании пенсий за сентябрь.

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