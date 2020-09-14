ЕМА при поддержке USAID запустили онлайн-игру по финансовой грамотности "Здолай шахрая!"

Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем "ЕМА" при поддержке Агентства США по международному развитию в рамках гранта, предоставленного проектом USAID "Трансформация финансового сектора" запустили онлайн-игру по повышению финансовой грамотности населения "Здолай шахрая!"

Об этом было оглашено в ходе пресс-конференции "Платежное и банкоматное мошенничество в Украине в первой половине 2020 года. Презентация онлайн-игры "Здолай шахрая!" в пресс-центре "Українських Новин".

Олеся Данильченко, заместитель директора Ассоциации "ЕМА", руководитель Форума безопасности расчетов и Кредитов (ФБР и К), член консультационного совета по финансовым сервисам EC3 Europol в ходе выступления сообщила, что в Украине актуальными видами мошенничества являются: социальная инженерия и мошенничество с банкоматами.

По ее словам, с банкоматами есть 3 вида мошенничества: скимминг, кэш треппинг и физические атаки на банкоматы.

"За полгода мошенники заработали 100 млн гривен, это в интернете и при помощи социальной инженерии", - сообщила Данильченко.

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем "ЕМА" поблагодарил USAID за помощь в создании проекта.

"Более того, когда мы в прошлом месяце показали его специалистам из других стран, то они высоко оценили эту игру и сейчас будем думать как ее адаптировать на другие языки", - отметил Карпов.

Юлия Витка, заместитель руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора", отметила, что уровень финансовой грамотности населения Украины один из наиболее низких из стран ОЭСР.

"Уровень финансовой грамотности украинцев один из наиболее низких из тех стран, которые входят в ОЭСР. И этот уровень составляет 11,3 балла из возможных 21 балла. Польша с показателем в 11,6 балла", - отметила Витка.

Раиса Федоровская, руководитель EMA Academy Ассоциации "ЕМА", отметила, что социнженерия – это кибер оружие номер один на сегодняшний день.

"Ломают не девайсы, а ломают мозги простых граждан. Единственное оружие против социнженерии – это обучение граждан", - сказала она.

Федоровская добавила, что в Украине больше всего страдает от социнженерии население в возрасте 35-44 года.

Вышеуказанный проект имеет 56 различных игр на сайте game.ema.com.ua, которые помогают повысить финансовую грамотность населения.

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