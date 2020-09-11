98,3 тыс. избирателей изменили адрес голосования на местных выборах 25 октября, – ЦИК

В ЦИК рассказали, сколько украинцев изменили адрес голосования на местных выборах 25 октября. Фото: Цензор.нет

В ЦИК рассказали, сколько украинцев изменили адрес голосования на местных выборах 25 октября. Фото: Цензор.нет

Более 98 тысяч избирателей изменили адрес голосования на местных выборах 25 октября, в то время как 1 сентября в Украине официально началась кампания по местным выборам

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в четверг, 10 сентября завершился срок подачи заявлений избирателей в отделы ведения Государственного реестра избирателей по изменению избирательного адреса на местных выборах 25 октября.

"Таким образом, начиная с 1 июля 2020 года, когда официально появилась такая возможность, изменили или определили свой избирательный адрес 98 286 избирателей (по состоянию на 18 часов 11 сентября), в том числе в режиме онлайн 41 118 избирателей", – сказано в сообщении ЦИКа.

На рассмотрении остается еще около 2 000 заявлений избирателей.

Наибольшее количество избирателей воспользовались этим правом в Киевской области, Киеве, Одесской и Львовской областях.

Как сообщали Українські новини, за сутки полиция открыла 9 дел по факту нарушения избирательного процесса.

Также полиция выявила попытку массового изменения избирательных адресов для фальсификации выборов в Запорожье.

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