СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства

"Правый сектор" обратился в Службу безопасности Украины по поводу деятельности российской агентуры. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Политическая партия под зданием СБУ провела акцию, во время которой председатель ПС Андрей Тарасенко обратил внимание, что законность получения украинского гражданства кандидатом в мэры Киева Андреем Пальчевским сомнительна. Ведь факт отказа от российского паспорта не установлен. Также в "Правом секторе" отметили, что Пальчевский может иметь и гражданство других стран, что противоречит действующему законодательству Украины.

"Этот русский" гибридный "кандидат мимикрирует под патриота, но является не более, чем проектом Медведчука и его российских кураторов", - отметил Андрей Тарасенко.

Также в ПС подчеркнули сотрудничество УПЦ МП с террористами на оккупированных территориях Донбасса. И напомнили, что Московский париархат проводил и проводит пророссийскую агитацию на всей территории Украины, получает финансирование из неустановленных источников и предоставляет убежище пророссийским террористам.

Акция закончилась передачей официальных обращений представителям Службы безопасности Украины.

ПРАВИЙ СЕКТОР ЗВЕРНУВСЯ ДО СБУ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГЕНТУРИ Сьогодні, 11 вересня, під будівлею СБУ Політична... Posted by ПРАВИЙ СЕКТОР / Київ on Friday, 11 September 2020

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