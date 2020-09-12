Сегодня стартует новый сезон Английской Премьер-лиги. Где смотреть матчи

Вслед за началом 2-го тура Украинской Премьер-лиги, сегодня, 12 сентября, стартует и новый сезон Английской Премьер-Лиги. Об этом сообщает АПЛ. Новый футбольный сезон в Англии откроется сегодня, 12 сентября, встречей между столичными "Арсеналом" и "Фулхэмом". Календарь 1-го тура АПЛ выглядит так: 12 сентября (суббота) "Фулхэм" – "Арсенал" 14:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" 17:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Ливерпуль" – "Лидс" 19:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Вест Хэм" – "Ньюкасл" 22:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" 13 сентября (воскресенье) "Вест Бромвич" – "Лестер" 16:00 "Тоттенхэм" – "Эвертон" 18:30, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" 14 сентября (понедельник) "Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон" 20:00, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" "Брайтон" – "Челси" 22:15, прямая трансляция на канале "Setanta Sports" Матчи "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" и "Бернли" – "Манчестер Юнайтед" перенесены. О дате этих матчей АПЛ сообщит позже. Как сообщали Українські новини, 9 сентября исполнилось 45 лет легендарному голу нападающего киевского "Динамо" Олега Блохина в ворота мюнхенской "Баварии" в Суперкубке УЕФА. Также главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини забыл надеть очки перед игрой и выпустил на поле не того игрока, которого планировал.