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11 сентября 2020, пятница, 13:55 630
Общество 2020-09-11T14:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве сегодня пока хватает палат для приема больных коронавирусом, - мэр Кличко

В Киеве сегодня пока хватает палат для приема больных коронавирусом, - мэр Кличко

Татьяна Зотова
Кличко, Здравоохранение, Госпиталь, Пандемия, Больница, Covid-19
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

В Киеве сегодня достаточно коек и палат в медучреждениях для приема больных коронавирусом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ, информирует портал kyivcity.gov.ua.

"Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19 - по два-три человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом. Всего в 18-ти медучреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID- 19 - более 2 тыс коек. Все они - в изолированных отделениях. В каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата - также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня - более 400", - отметил Виталий Кличко.

Мэр сообщил, что врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, которые закупает город. Ситуация с заболеваемостью пока контролируемая.

"Я хочу подчеркнуть. Ситуация контролируется, пока не произошло инфекционного взрыва. Как это было в других странах. Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и дальше будут пренебрегать своей безопасностью, ситуация может резко измениться. И тогда нам придется и разворачивать отдельные госпиталя, и снова возвращаться к строгому карантину. Я не хочу никого пугать. Но хочу, чтобы все поняли: надо соблюдать правила, нужно заботиться о своем здоровье. Городская власть сегодня делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян. Так помогите нам защитить вас! Не будьте легкомысленными. Берегите себя!" - отметил Виталий Кличко.

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