Судьи ВАКС оказывают давление на адвокатов, отождествляя их с клиентами, - Александр Дроздов

Из-за массовых жалобы адвокатов на давление со стороны судей Высшего антикоррупционного суда в резонансных делах, Совет адвокатов Украины опубликовала разъяснение положений статьи 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" относительно запрета отождествление адвоката с клиентом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной ассоциации адвокатов.

"На сегодняшний день инструмент отождествление адвоката с клиентом, а именно перекладывание уголовно-правовых и уголовно-процессуальных характеристик клиента на адвоката является одним из инструментов давления суд на сторону защиты. Используется инструмент отождествления, который прямо запрещен законом по адвокатуре, как средство давления на стороны и злоупотребление правом", - рассказал председатель комитета НААУ по БПД Александр Дроздов во время круглого стола" Актуальные вызовы в деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Он привел конкретные примеры из практики ВАКС. В частности, на одном из видео на сайте суда опубликовано предупреждение судьи применить более строгую меру пресечения до клиенту в ответ на действия защитников.

Александр Дроздов отметил, что такие действия судей нарушают ст. 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, прямо запрещает злоупотреблять правами. В частности, в ней говорится, что "ни одно из положений настоящей Конвенции не может быть истолковано как дающее любому государству, группе или лицу право заниматься любой деятельностью или совершать какие-либо действия, направленные на упразднение прав и свобод , признанных в настоящей Конвенции, или на их ограничение в большей степени, чем это предусмотрено в Конвенции".

Он добавил, что судьи ВАКС направили 30 жалоб на адвокатов за злоупотребление правами в процессе в квалификационно-дисциплинарных палат адвокатуры. В то же время, нет данных о том, есть ли аналогичные дисциплинарные жалобы на прокуроров за процессуальные нарушения. Эта ситуация является одним из свидетельств обвинительного уклона в деятельности ВАКС.

Александр Дроздов также привел в пример решение Европейского суда по правам человека по делу "Багиров против Азербайджана", в котором установлено, что адвокат имеет право критиковать судью, но не имеет права оскорблять. При этом критика должна быть доказательной, а право критиковать суд особенно важно в резонансных делах, когда общество имеет повышенный интерес к ходу производств.

Председатель Комитета НААУ призвал к совместному решению проблем правосудия, чтобы оно соответствовало требованиям верховенства права и европейским обязательствам Украины. "Проблемы у нас являются общими, и мы должны работать все вместе - все стейколдеры судебной системы, чтобы нам пришлось краснеть в Страсбургском суде", - отметил Александр Дроздов.

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