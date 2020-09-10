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  • Объединению демократических сил на выборах в Киеве мешает междоусобица партий "Голос" и "Удар", – эксперт
10 сентября 2020, четверг, 16:29 405
Выборы 2020-09-10T16:41:16+03:00
Українські Новини
Объединению демократических сил на выборах в Киеве мешает междоусобица партий "Голос" и "Удар", – эксперт

Объединению демократических сил на выборах в Киеве мешает междоусобица партий "Голос" и "Удар", – эксперт

Павел Твердохлиб
Голос, УДАР, Петр Порошенко, Янина Соколовская, Евросолидарность
Янина Соколовская. Фото: Facebook
Янина Соколовская. Фото: Facebook

Объединению демократических сил в Киеве вокруг партии бывшего Президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" мешают усобица между собой политических сил "Голос" и "УДАР".

Об этом в эфире телевизионного канала "НАШ" заявила журналистка и политолог Янина Соколовская.

Эксперт отметила, что главная интрига выборов в Киеве - "кто пойдет в главе списка "ЕС" ("Евросолидарности") - или Марина Порошенко, или Петр Порошенко, объединятся ли вокруг "ЕС" демократические силы" сохраняется из-за неконсолидированности других демократических партий.

"Пока мы видим только "чублення" и попытки "Голоса" и "УДАРА" доказать, что они чего-то стоят сами по себе, а не создать единый демократический мощный кулак", - сказал Янина Соколовская.

Напомним, ранее партия "Европейская солидарность" поддержала инициативу о подписании Меморандума единства украинских сил и призвала к консолидации все патриотические организации, движения и партии на выборах.

Также жена Петра Порошенко - Марина - впервые появилась в видеоролике, который "Европейская солидарность" продвигает в социальных сетях. Журналисты оценили это как зондирования реакции широкой аудитории на возможность Марины Порошенко возглавить список партии на выборах в Киевский городской совет.

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