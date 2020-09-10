Россия вслед за Украиной хочет зарегулировать интернет-СМИ

Российская правительственная рабочая группа по развитию телерадиовещания предложила приблизить регулирование контентных интернет-платформ к телевизионному. Авторы концепции ссылаются на популярность онлайн-сервисов у молодежи и слабые позиции российских компаний на этом рынке.

Об этом сообщило интернет-издание The Bell.

Законодательно урегулировать деятельность владельцев контентных интернет-платформ рабочая группа предложила в проекте концепции развития телерадиовещания до 2025 года. Рабочую группу, подготовившую проект концепции, возглавляет генеральный директор "Национальной медиа группы" (НМГ, крупнейшие акционеры - банк "Россия" и структуры владельца "Северстали" Алексея Мордашова) Ольга Паскина. В состав группы также входят представители Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России), Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора), Национальной ассоциации телерадиовещания, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), "Первого канала", Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Авторы концепции констатировали, что молодежь и люди среднего возраста все чаще используют интерактивную цифровую среду для получения медиаконтента, при этом доля российских медиахолдингов на рынке распространения аудио- и видеоконтента в Интернете составляет менее 10%, а основные интернет-платформы контролируются иностранными лицами.

Они предлагают "законодательно зарегулировать деятельность владельцев контентных интернет-платформ" и приблизить требования к ним - в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и так далее - к тем, которые действуют для телерадиовещателей.

"Под контентными интернет-платформами в документе понимаются интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети и сайты в интернете, "которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми". Под это определение попадают "ВКонтакте", поисковые сервисы "Яндекса" и Mail.Ru Group, онлайн-кинотеатры Ivi и "Окко" и даже зарубежные Facebook и Google", - сказал гендиректор Института исследований Интернета Карен Казарян.

Несмотря на упоминание о структуре владения, главного ограничения, действующего для телерадиовещателей (как и для всех СМИ), - ограничения доли иностранных акционеров в 20% - в предложениях рабочей группы отсутствуют. Государство также регулирует количество (не более 12 минут на час вещания) и громкость (не выше, чем у обычных программ) рекламы на телевидении, ограничивает рекламу определенных товаров и услуг в религиозных и детских передачах. Также телеканалы обязаны ставить на передачи возрастную маркировку и маркировку о запрете для детей.

Все эти ограничения вводить для интернет-платформ авторы концепции пока не предлагают, а ограничиваются следующим:

законодательно обязать владельцев сервисов интернет-вещания использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов; в качестве такой платформы НМГ раньше продвигала свой сервис "Витрина ТВ";

определить правовой статус единого измерителя телеаудитории и аудитории в Интернете, создать единую систему маркировки аудиовизуального контента специальными метками, которая позволит собирать и анализировать информацию о контенте в Интернете;

запретить приоритизацию трафика иностранных видео- и музыкальных сервисов, но разрешить операторам связи предоставлять пользователям видео отечественных сервисов на лучшей скорости и повышенного качества.

Государственные структуры Российской Федерации еще несколько лет назад заявили о важности контроля над интернет-платформами, но придумать решение, которое позволило бы контролировать, например, YouTube, не смогли. Новая концепция развития телерадиовещания, похоже, станет новой попыткой.

Напомним, в середине мая Верховная Рада Украины направила на повторное первое чтение законопроект №2693 о медиа.

Комитет Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендует парламенту принять законопроект "О медиа" в первом чтении, несмотря на возражения журналистов.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) считает доработанную версию законопроекта о медиа усиливающей контроль власти за средствами массовой информации (СМИ) и требует перед рассмотрением в Раде отравить документ для анализа в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Отправленная на доработку редакция законопроекта предусматривала законодательное закрепление требования к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который планировалось приниматься при участии Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Документом предлагалось передать Нацсовету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации.

Так, предусматривалось, что Нацсовет будет иметь право требовать от печатных и онлайн-медиа устранять нарушения, накладывать на них штрафы, а также через суд требовать лишить СМИ лицензии на вещание и блокировать медийные сайты.

Также Нацсовет должен был, кроме лицензирования телерадиокомпаний, проводить регистрацию СМИ.

Кроме того, документом предлагалось запретить распространение материалов, в которых создается позитивный образ лиц из высшего руководства СССР, УССР, союзных и автономных республик, а также руководства коммунистической партии, начиная от должности секретаря районного комитета, а также работников советских органов госбезопасности.

Также предлагалось запретить распространение порнографии, программ, в которых оказываются услуги гадания и ворожбы и платные услуги в сфере нетрадиционной и народной медицины.

Законопроект предлагал запрет на распространение в медиа на период агрессии против Украины материалов с популяризацией и пропагандой органов власти, должностных лиц страны-агрессора (России) и контролируемых ею организаций.

Кроме того, предлагалось запретить позитивное освещение российских органов власти, информация должна подаваться с соблюдением принципов объективности и сбалансированности.

Как сообщали Українські Новини, в правовом анализе законопроекта "О медиа", подготовленном Офисом представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, указано, что данный законопроект содержит элементы цензуры.

Как сообщалось ранее, законопроект о медиа предусматривает 38 запретов для СМИ.

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