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09 сентября 2020, среда, 16:22 383
Внешняя политика 2020-09-09T16:23:26+03:00
Українські Новини
Кипр проверит законность получения гражданства украинскими бизнесменами, среди которых Коломойский

Кипр проверит законность получения гражданства украинскими бизнесменами, среди которых Коломойский

Валерия Драгомирова
Кипр, Николай Злочевский, Геннадий Боголюбов, Гражданство Кипра
Игорь Коломойский.
Игорь Коломойский.

Правительство Кипра намерено проверить законность получения гражданства Кипра по программе привлечения инвестиций в экономику страны с 2002 года, в том числе и украинскими бизнесменами Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Виталием Гайдуком, Николаем Злочевским, Олегом Бахматюком, Михаилом Киперманом и российским бизнесменом с активами в Украине Константином Григоришиным.

Это следует из заявлений правительства Кипра, публикаций кипрского издания Politis и катарского телехолдинга Al Jazeera.

"Советом министров было принято решение о назначении независимого комитета расследований для установления всех случаев натурализации с периода реализации Кипрской инвестиционной программы до 2020 года", - говорится в сообщении кипрского правительства.

Таким образом, под расследования попадут все случаи выдачи кипрских паспортов по программе инвестиций в экономику страны, начиная с 2002 года.

Фамилий людей, получивших гражданство таким образом кипрские власти не раскрывают

Скандал на Кипре, который и привел к такому решению властей, возник после публикации материалов Al Jazeera о том, что власти Кипра выдают паспорта политически значимым персонам с высоким риском коррупционной причастности и бизнесменам, которые являются фигурантами уголовных дел.

Телеканал назвал также имена ряда украинских граждан, которые получили гражданство Кипра по такой программе - это бизнесмен Олег Бахматюк, экс-министр экологии и бизнесмен Николай Злочевский, жена бывшего министра обороны при президенте Викторе Януковиче Павла Лебедева Людмила Лебедева, бизнесмен Вадим Шульман, экс-начальник следственного управления налоговой милиции при Януковиче Анатолий Яковинец.

Затем Politis обнародовала список 34 человек, которых кипрские власти отнесли к "зоне высокого риска".

По данным кипрского издания, в него попали Коломойский, Боголюбов (получили гражданство в 2010 году), Григоришин (получил гражданство в 2011 году), Гайдук (получил гражданство в 2014 году), Киперман ( (получил гражданство в 2013 году).

Как сообщали Українськi Новини, В 2014 году Коломойский, будучи главой Днепропетровской ОГА, заявил, что является гражданином трех стран - Украины, Израиля и Кипра.

Конституция Украины предусматривает, что гражданин Украины не может быть гражданином другого государства.

Тем временем США пытаются конфисковать имущество Коломойского из-за "Приватбанка". 

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