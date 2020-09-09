Кипр проверит законность получения гражданства украинскими бизнесменами, среди которых Коломойский

Правительство Кипра намерено проверить законность получения гражданства Кипра по программе привлечения инвестиций в экономику страны с 2002 года, в том числе и украинскими бизнесменами Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым, Виталием Гайдуком, Николаем Злочевским, Олегом Бахматюком, Михаилом Киперманом и российским бизнесменом с активами в Украине Константином Григоришиным.

Это следует из заявлений правительства Кипра, публикаций кипрского издания Politis и катарского телехолдинга Al Jazeera.

"Советом министров было принято решение о назначении независимого комитета расследований для установления всех случаев натурализации с периода реализации Кипрской инвестиционной программы до 2020 года", - говорится в сообщении кипрского правительства.

Таким образом, под расследования попадут все случаи выдачи кипрских паспортов по программе инвестиций в экономику страны, начиная с 2002 года.

Фамилий людей, получивших гражданство таким образом кипрские власти не раскрывают

Скандал на Кипре, который и привел к такому решению властей, возник после публикации материалов Al Jazeera о том, что власти Кипра выдают паспорта политически значимым персонам с высоким риском коррупционной причастности и бизнесменам, которые являются фигурантами уголовных дел.

Телеканал назвал также имена ряда украинских граждан, которые получили гражданство Кипра по такой программе - это бизнесмен Олег Бахматюк, экс-министр экологии и бизнесмен Николай Злочевский, жена бывшего министра обороны при президенте Викторе Януковиче Павла Лебедева Людмила Лебедева, бизнесмен Вадим Шульман, экс-начальник следственного управления налоговой милиции при Януковиче Анатолий Яковинец.

Затем Politis обнародовала список 34 человек, которых кипрские власти отнесли к "зоне высокого риска".

По данным кипрского издания, в него попали Коломойский, Боголюбов (получили гражданство в 2010 году), Григоришин (получил гражданство в 2011 году), Гайдук (получил гражданство в 2014 году), Киперман ( (получил гражданство в 2013 году).

Как сообщали Українськi Новини, В 2014 году Коломойский, будучи главой Днепропетровской ОГА, заявил, что является гражданином трех стран - Украины, Израиля и Кипра.

Конституция Украины предусматривает, что гражданин Украины не может быть гражданином другого государства.

Тем временем США пытаются конфисковать имущество Коломойского из-за "Приватбанка".

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