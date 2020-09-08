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08 сентября 2020, вторник, 18:55 102
Верховная Рада и партии 2020-09-08T19:15:01+03:00
Українські Новини
Почему выбирать Президента можно, а мэра – нет? Бойко рассказал о жалобах жителей Северодонецка, Лисичанска, В

Почему выбирать Президента можно, а мэра – нет? Бойко рассказал о жалобах жителей Северодонецка, Лисичанска, Волновахи

Ирина Дорофейчук
Донбасс, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Юрий Бойко в Луганской области. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко в Луганской области. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко во время рабочей поездки в Луганскую область заявил, что действующая власть, лишая возможности жителей Донбасса избирать местные органы власти, нарушает их конституционные права.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Люди, голосовавшие за Зеленского, задают вопрос: почему они могли голосовать за нынешнего Президента и за парламент, а голосовать за местную власть им запретили? Об этом меня спрашивали люди из Золотого, Северодонецка, Лисичанска, Волновахи. Они недоумевают: как власть вообще могла пойти на такой шаг и нарушить их конституционные права?" – подчеркнул парламентарий.

Партия ОПЗЖ будет бороться за право жителей Донбасса избирать местную власть.

"Мы будем использовать все законные методы, чтобы защитить право людей избирать и быть избранными. С парламентской трибуны мы озвучили наше требование к президенту, чтобы он вмешался как гарант Конституции и обеспечил людям конституционное право голосовать на местных выборах. Мы уже подали в ГБР и прокуратуру заявления на тех руководителей, которые допустили нарушения и лишили права голоса полмиллиона граждан. Мы будем бороться за права жителей Донбасса, потому что без борьбы не будет победы", – резюмировал Юрий Бойко.

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