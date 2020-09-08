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08 сентября 2020, вторник, 12:45 285
Силовые структуры 2020-09-08T12:47:17+03:00
Українські Новини
Депутат Рады Лерос отказался от дачи показаний ГБР

Депутат Рады Лерос отказался от дачи показаний ГБР

Надежда Комендантова
Показания, неуплата налогов, ГБР, Гео Лерос, допрос в ГБР
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros

Депутат Верховной Рады Гео Лерос отказался от дачи показаний Государственному бюро расследований (ГБР), которого вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.

"Он воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, и отказался давать показания и отвечать на вопросы", - сказали в ведомстве.

Лерос был вызван на допрос в ГБР на вторник по одному из дел, в частности относительно возможного уклонения от уплаты налогов.

Как сообщали Українськi Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила депутата Гео Лероса из членов фракции.

Ранее Гео Лерос обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями и опубликовал видео с ним.

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