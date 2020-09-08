Депутат Рады Лерос отказался от дачи показаний ГБР

Депутат Верховной Рады Гео Лерос отказался от дачи показаний Государственному бюро расследований (ГБР), которого вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ГБР.

"Он воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, и отказался давать показания и отвечать на вопросы", - сказали в ведомстве.

Лерос был вызван на допрос в ГБР на вторник по одному из дел, в частности относительно возможного уклонения от уплаты налогов.

Как сообщали Українськi Новини, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила депутата Гео Лероса из членов фракции.

Ранее Гео Лерос обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями и опубликовал видео с ним.

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