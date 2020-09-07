САП и НАБУ затягивают рассмотрение своего ходатайства об отстранении председателя ГСА Зеновия Холоднюка от дол

Защита главы Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка заявляет, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционного бюро затягивают рассмотрение в суде собственного ходатайства об отстранении его от должности.

Об этом Українським Новинам сообщила защита Холоднюка.

7 сентября в ВАКС было назначено повторное судебное рассмотрение ходатайства детектива НАБУ об отстранении от должности председателя ГСА Зеновия Холоднюка.

Однако, по словам защитников, детектив, который инициировал отстранение, и прокурор, который согласовал инициативу детектива, в суд не явились.

Защита считает, что фактически судебное рассмотрение ходатайства было сорвано представителями антикоррупционных органов.

По мнению защитников, со стороны прокурора и детектива усматривается явное злоупотребление процессуальными правами.

Как сообщали Українські Новини, ВАКС поставил точку по мере пресечения главе ГСА Зеновию Холоднюку.

Ранее ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Холоднюка от должности председателя ГСА.



Кроме того, глава ГСА Холоднюк отрицает общение с главой Окружного суда Киева Вовком о проведении конкурса на должности членов ВККС.

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