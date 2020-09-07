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  • Сергей Томиленко Авторам репрессивного законопроекта "О медиа" удалось сделать неслыханное
07 сентября 2020, понедельник, 11:21 13 Мнение
СМИ 2020-09-07T11:21:01+03:00
Українські Новини
Сергей Томиленко Авторам репрессивного законопроекта "О медиа" удалось сделать неслыханное

Сергей Томиленко Авторам репрессивного законопроекта "О медиа" удалось сделать неслыханное

Сергей Паламаренко
СМИ, Журналисты, НСЖУ, Закон о медиа, Томиленко
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com
Сергей Томиленко. Фото: facebook.com

"Против них объединились даже медийные конкуренты". Об этом рассуждает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Нечувана солідарність. Крупні гравці медіа ринку доєднуються до критики законопроекту "Про медіа".

Народним депутатам - авторам законопроекту вдалося об'єднати у протесті проти їхніх репресивних ініціатив більшість ЗМІ, які працюють на українському медіа ринку. Категорично проти прийняття "Про медіа" онлайн-медіа та національні і регіональні газети. Незалежно від своєї редакційної політики критикують законопроект видання "ГОРДОН", "Обозреватель", "Страна", "Главком", "LB", "Українські новини", PavlovskyNews, відомі журналісти та блогери, правозахисники. Публічні протести лунають від телеканалів 112, Newsone, ZIK, НАШ, відтепер - і від "1+1" та "Україна".

Національна спілка журналістів України з березня проводить кампанію проти законопроекту "Про медіа" у редакції профільного парламентського Комітету і закликає не поширювати дію Нацради з телебачення і радіомовлення на друковані та онлайн-медіа. НСЖУ підтримує ідею удосконалення чинних медійних законів (наприклад, "Про пресу") та проведення відкритих чесних дискусій з онлайн-ЗМІ щодо варіантів прийняття законів про нові медіа. Також НСЖУ наголошує на необхідності публічних дискусій щодо діяльності Нацради з питань телебачення і радіомовлення і неприпустимості політичного впливу на її рішення.

Тільки після встановлення довіри до медіа регулятора і державної політики медіарегулювання можна говорити про зміну медійного законодавства.

Головна порада народним депутатам, які беруться відповідати за інформаційну політику, - постійно консультуватися із журналістами і редакторами реальних українських ЗМІ.", - отметил Томиленко

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