Украинских водителей начнут штрафовать за ЗD - номера на 170 гривен

Пока в "Укравтопроме" назвали самые популярные марки подержанных авто из-за границы среди украинцев, водителей с 3D-номерами будут штрафовать за несоответствие их установленным требованиям. Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

"Государственные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали. Вывод: 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям. Такое разъяснение предоставили нам в Нацполиции", - сказано в материале.

В полиции добавили, чт такая же норма существует и в Кодексе административных правонарушений, где предусмотрена ответственность - штраф 170 гривен. За совершение такого же правонарушения во второй раз в течение года - штраф 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

Как сообщали Українськi Новини, забрать автомобиль со штрафплощадки в Киеве теперь можно за несколько минут.

Столичные власти решили увеличить штрафы для водителей, которые оставляют машины в неположенных местах.

Ранее полиция Киева оштрафовала Поплавского за неправильную парковку.

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