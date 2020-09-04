Минимум три этажа в месяц: компания "Интергал-Буд" отчиталась о темпах строительства

Крупнейшая компания Украины в сфере жилищного строительства "Интергал-Буд" отчиталась о динамике работ в предыдущем месяце. И этот отчет, безусловно, порадовал ее инвесторов. Так, компания рапортует о стопроцентной готовности дома 3-й очереди в ЖК "Теремки", где сейчас завершают последние штрихи в плане благоустройства придомовой территории.

Также застройщик сообщает о практически завершенном строительстве 5 домов в ЖК "Сырецкие сады", где, по сути, также лишь осталось закончить работы по придомовой территории. Вскоре полностью будут достроены два дома и в ЖК "Академ-Квартал" - там сейчас завершают внутренние работы и подключение инженерных систем. В ближайшее время получат ключи от новых квартир и инвесторы одного из домов в ЖК "Озерный гай Гатное".

Согласно графику, ведутся работы и на других объектах компании. Если сравнить отчеты застройщика за июль и август, то в среднем за месяц каждый из объектов "Интергал-Буд" "вырастает" на 3-4 этажа минимум. Такие темпы строительства гарантируют, что инвесторы вовремя получат свои квартиры.

По словам президента Ассоциации предприятий-строителей "Интергал-Буд" Владимира Зубика, во время карантина компания не прекращала работы ни на одном объекте, благодаря чему ей удалось не выбиться из графика строительства в тот тяжелый для отрасли период.

Сейчас рынок недвижимости оживает, активность инвесторов возвращается на прежний уровень - и компания сделает все от нее зависящее, чтобы оправдать их ожидания и подтвердить свой статус надежного застройщика, который по праву является флагманом в своей отрасли.

В течение последних нескольких лет "Интергал-Буд" является официальным лидером среди застройщиков Украины по количеству сданных квадратных метров и динамике строительства. Компания - обладатель престижных премий IBUILD "ДЕВЕЛОПЕР ГОДА-2019" и EUROPEAN PROPERTY AWARDS "ДЕВЕЛОПЕР ГОДА-2019", также она победила в национальном бизнес-конкурсе "БРЕНД ГОДА-2019". В настоящее время кейс "Интергал-Буд" насчитывает 74 реализованных проекта.

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