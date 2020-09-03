На Березняках в Киеве голый мужчина балансировал на перилах на крыше высотного дома

Вслед за информацией о том, что девушка открыла аварийную дверь в самолете в аэропорту "Борисполь" и вышла погулять по крылу самолета , стало известно, что на Березняках в Киеве неизвестный мужчина разделся и балансировал на перилах на крыше высотного дома. Об этом сообщает телеграм-канал Х****й Киев.

Канал опубликовал две видеозаписи. На первой мужчина еще в одежде балансирует на перилах на крыше высотки, а на втором он уже разделся и ходит по перилам голый.

Кто этот мужчина и какова цель этих действий – неизвестно.

Как сообщали Українські новини, в учебнике всемирной истории за 11-й класс издательства "Генеза" перепутали клуб, за который играл легендарный украинский футболист, а ныне главный тренер сборной Украины по футболу, Андрей Шевченко.

Также в среду, 2 сентября в одной из башен недостроенного жилого комплекса Taryan Towers, который находится на Печерске, вспыхнул пожар.

Кроме того, в июне полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом.

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