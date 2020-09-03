Художница Zinaida представила коллекцию платков, орнаментированную принтами Родины-Матери

Для художественного перформанса Zinaida создала принты, в которых соединила традиционные украинские орнаменты с различными образами Родины-Матери: то ли в молитве, с цветами в руках, в каске. Именно этот монумент для многих является визитной карточкой Киева, символом матери-защитницы и хранительницы.

Об этом говорится на официальном веб-сайте художницы.

"В работе "Мамочка" все сказано языком символов: от действий - до изображения, от идеи замысла - до его восприятия, ведь это своеобразное послание, - рассказала автор проекта Zinaida. - В ней соединены искусство, культура и фэшн. Украина является олицетворением творимых орнаментов, а Киев символизирует знаковую скульптуру города - Родины-Матери, и они едины. Иногда образ Родины-Матери - противоречивый, однако воплощает для меня единую мамочку".

Текучесть моды постоянно преодолевает человеческие табу, открывает тайное, изобретает и воплощает. Поэтому дает свежей жизни архаичным кодам снова и снова, сохранив их неизменную сущность. Женский платок насквозь состоялся во времени как довершение женского традиционного строя или современного "лука". Он - яркий маркер статуса и происхождения: подходит и нарядной киевлянке, и гордой львовянке, и замужней, и вдове. Платок - знак в резких поворотах жизни: счастья в семье или горькой потери. Молодая женщина или почтенная дама в возрасте выбирают платок интуитивно: красочный, белый или темный в соответствии с периодами жизни и своего чувства в ней.

Платок здешний, киевский, с легкой руки художницы Zinaida аутентичен в своем орнаментальном решении, и с душой нового времени снова вернулся к нам.

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