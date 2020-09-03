Скандал в Днипре: стало известно, как помощник Коломойского выводит "грязные" деньги в Словакию, – СМИ

Как сообщили журналисты издания 24tv.ua, в данных денежных схемах связана компания УПС, которая уже много лет занимается получением серьезных финансовых подрядов. Данная фирма фигурировала в ряде скандалов. В частности, в 2014 году, когда председателем Днепропетровской областной государственной администрации являлся Игорь Коломойский, ее владелец Тарас Палий был посажен в тюрьму за махинации с бюджетными средствами на сумму около 2 млрд гривен.

"Через год, по "счастливой случайности" господин Палий был освобожден, а ущерб государству от деятельности УПСа был занижен в разы. И все бы хорошо, если бы не одно но... По информации словацкого издания Financne noviny, словацкая компания Arograf, принадлежащая партнеру Святослава Олейника по партийной работе в Днипре Ирине Гуназе, стала обладательницей 50% УПСа. Именно такую долю в бизнесе уступил Тарас Палий, оказавшись на свободе. Уже в течение нескольких дней после осуществления сделки УПС очень кстати получил оплату давнего долга от областной власти в сумме 204 млн гривен. И, надо полагать, половина этой суммы, согласно долям, уплыла в прекрасную и дружественную Словакию", - сообщили журналисты.

Словакия в контексте описанного выше выбрана не случайно.

"В Братиславе, по данным Financne noviny, Святослав Олейник скрывался от возможных коррупционных расследований после скандальной отставки Игоря Коломойского с поста губернатора Днепропетровской области в 2015 году. Также в Словакии проживают его семья и родственники, а он сам является владельцем дома и участка в 15 соток", - говорится в материале.

Среди объектов, строительством которых занимались фирмы, связанные с председателем Днепропетровского областного совета Святославом Олейником: зал игровых видов спорта в Днипре, получивший из госбюджета 250 млн гривен; парк, школа и ДЮСШ в Синельниково, школа в Межевой и детский сад в Илларионово. В данный момент все объекты стоят недостроенными.

"Не утешительна и судьба участков трасс "Днепр - Пятихатки" и "Днепр – Запорожье", к строительству которых также приложили руку фирмы нашего героя. Буквально через год дороги стали разрушаться, а дорожная экспертиза потребовала гарантийного ремонта. Освоено на этом предприятии было 600 млн гривен налогоплательщиков. При всем этом, несмотря на разрушающиеся дороги, недостроенные школы и детские сады, глава Днепропетровского облсовета, ближайшая связь олигарха Коломойского и приглашаемый президентом Зеленским на обед, Святослав Олейник, прекрасно освоился и в новых реалиях. Программа "Велике будівництво", разработанная как имиджевая под Президента Зеленского, также не прошла мимо господина Олейника. В рамках этого проекта наш герой осваивает 500 млн гривен на ремонте 25 км дороги на Никополь", - отметили журналисты.

В результате Олейник претендует на получение №1 в списке партии "Слуги народа" в облсовет. И этому не мешает даже открытое Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в августе этого года уголовное дело против Олейника.

"Если не брать во внимание уголовные производства, расследования махинаций и злоупотреблений, то фирма УПС уверенно держится на плаву и при президенте Зеленском, продолжая осваивать сотни миллионов бюджетных гривен. Только вот деньги эти в Украине не задерживаются, а оседают на частных банковских счетах в Словацкой Республике. Другими словами, Словакия становится пристанищем для чиновников и политиков из Украины, хранящих деньги в этой стране. Об этом говорится в редакционной статье словацкого издания Financne noviny. Таким образом, Словакия становится желанной страной не только для украинских заробитчан, но и для богатых чиновников и политиков, не всегда чистых на руку. К сожалению, такое состояние дел становится возможным и при некотором попустительстве со стороны словацких властей. Смогут ли словацкие следственные органы проявить такую принципиальность, как их коллеги из американского ФБР в вопросах выяснения честности происхождения капиталов иностранных граждан, вкладывающих их в словацкие предприятия и недвижимость?" - задали риторический вопрос журналисты.

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