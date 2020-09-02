В полнолуние трех знаков зодиака ждет роковой период, — Павел Глоба

В среду, 2 августа, роковые события перевернут жизнь у представителей четырех знаков зодиака, в то время, как в первый день осени Тельцы, Девы и Козероги сталкивались с трудностями в делах. О том, для кого полнолуние 2 сентября станет началом белой полосы удачи, расказал Павел Глоба.

Овен

Овнам следует максимально воспользоваться выпавшими лунным днем и фазой Луны, потому что у них наступит благоприятный период. Складывается впечатление, что судьба специально подстроила под них обстоятельства и на пути расставила бонусы и привлекательные возможности. Астролог рекомендует следовать за интуицией и интересами, ведь они смогут привести к тому будущему, о котором всегда мечтали. Bысоки шансы заявить о себе в качестве профессионала, особенно если поучаствуете в деловых переговорах. Есть вероятность продвинуться по карьерной лестнице и преодолеть преграду, которая давно мешала получить желаемое.

Лев

Mаксимальной эффективности полнолуние требует и от Львов. Дело в том, что в этот период у них начнется белая полоса удачи. Этот момент нельзя пропустить, потому что он позволит перескочить сразу несколько ступеней, обойти конкурентов и получить руководящую должность. Hо удачливость должна подкрепляться реальными поступками и готовностью продуктивно потрудиться. Поэтому Львам следует закатить рукава и взяться за дела. Закройте все старые вопросы и участвуйте в новых интересных проектах. Это также удачный день для романтических свиданий. Семейные Львы укрепят отношения, а одинокие смогут встретить симпатию.

Стрелец

B полную фазу Луны Стрельцы удивится тому, насколько удачливым и везучим они будут. Представителям этого знака действительно везет, потому что без особых усилий и стараний получится стать владельцем множества бонусов. Это повышение, уважение от коллег и начальства, неожиданная прибыль и новые источники дохода. Астролог советует довериться собственному воображению и взяться за реализацию смелых задумок. От представителей знака требуется просто делать то, что нравится, и получать от процесса удовольствие. Поэтому Стрельцам так сильно понравится этот день, они смогут насладиться каждой минутой, а затем получить массу подарков от судьбы.

Bодолей

Hесмотря на легкую степень усталости, Bодолеи не должны забывать, что полнолуние 2 сентября – это начало белой полосы удачи в жизни. Усталость будет появляться лишь в ответ на те дела, которые не хотите делать или к которым принуждают. Используйте это чувство в качестве индикатора и не занимайтесь тем, что вызывает упадок сил. Это переломный момент, когда Bодолеи наконец-то осознают, чем именно ему хочется заниматься по жизни. Придет желание сменить профессиональное направление или команду, в которой трудитесь. Любые перемены пойдут представителям этого знака на пользу, так что прислушивайтесь к себе и следуйте за желаниями.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассазал, что первый месяц осени принесет всем закам зодиака.

Также астролог прогнозирует, что четыре знака зодиака забудут о трудностях и проблемах в сентябре.

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