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  • "ЗА Майбутнє" требует застраховать работников образования и поднять зарплаты учителям, — Москаленко
01 сентября 2020, вторник, 21:12 573
Общество 2020-09-01T21:15:01+03:00
Українські Новини
"ЗА Майбутнє" требует застраховать работников образования и поднять зарплаты учителям, — Москаленко

"ЗА Майбутнє" требует застраховать работников образования и поднять зарплаты учителям, — Москаленко

Валерия Драгомирова
Учитель
Учитель

Депутатская группа "ЗА Майбутнє" в ВРУ зарегистрировала законопроекты об обязательном страховании работников образования, а также о повышении зарплат учителям.

Об этом заявил руководитель Киевской областной организации партии "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко.

"Чтобы поддержать педагогов, депутатская группа партии "ЗА Майбутнє" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который застрахует жизнь всех работников сферы образования: учителей, поваров, уборщиц. Обязательное государственное страхование - это самое малое, что сегодня власть может для них сделать. Наша команда настаивает на безотлагательном голосовании этого законопроекта в Раде, а от правительства - немедленного выделения средств на страхование педагогов из стабилизационного фонда для финансирования мероприятий по противодействию коронавируса", - отметил Москаленко.

Кроме того, он обратил внимание на безответственную подготовку власти Киевщины к учебному году.

"Когда отзвенелм первые звонки в школах, можно констатировать КОГА очередной раз проигнорировала интересы общин области. Образовательная отрасль Киевщины снова осталась один на один со своими проблемами. Ведь руководители области не сумели решить проблему надлежащего обеспечения педагогов и школьников средствами индивидуальной защиты. Для того, чтобы оперативно решать эти проблемы, обеспечить финансирование соответствующих мероприятий в учебных учреждениях, представители КОГА должны были просчитать и найти объем дополнительных финансовых ресурсов, необходимый для обеспечения защитными масками, антисептиками для рук, дезинфекционными средствами для поверхностей в целом по области и в разрезе каждого отдельного органа местного самоуправления", - сказал лидер "ЗА Майбутнє" на Киевщине.

Москаленко объяснил, что расходы на подготовку учебного года в вопросе безопасности ожидаются значительные.

"Ведь безопасная осень в учебных заведениях - это не просто температурный скрининг и бутылка дезинфектора на входе, а индивидуальные средства защиты каждому, кто там находится. А еще - увеличение количества уборщиков, которые должны обеспечить непрерывный процесс дезинфекции помещений", - отметил он.

Также Москаленко акцентировал, что областная власть так и не осознала уровень ответственности, который лежит сегодня на их плечах.

"КОГА не осознала, что в результате их бездействия под угрозой может оказаться жизнь наших детей, педагогов. Мне, как отцу школьницы, это особенно болит, поэтому будем поднимать этот вопрос перед Премьер-министром Украины и Министром образования и науки Украины", - заявил он.

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