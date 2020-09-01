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01 сентября 2020, вторник, 16:38 498
Финансы 2020-09-01T18:00:03+03:00
Українські Новини
Минфин и Гостаможслужба начинают оценку квалификации и добропорядочности таможенников

Минфин и Гостаможслужба начинают оценку квалификации и добропорядочности таможенников

Ирина Дорофейчук
Аттестация, квалификация, Минфин Украины, Добропорядочность, Юрий Драганчук, Государственная таможенная служба Украины
Юрий Драганчук. Фото: taxlink.ua
Юрий Драганчук. Фото: taxlink.ua

Министерство финансов Украины совместно с Государственной таможенной службой при поддержке международных партнеров США и ЕС запускают экспериментальный проект по оценке квалификации и добропорядочности должностных лиц таможенных органов.

Об этом рассказал заместитель министра финансов Юрий Драганчук в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, такую ​​аттестацию будет проходить весь личный состав таможни и все руководители.

Успешное прохождение каждым должностным лицом оценки квалификации и добропорядочности будет обязательным условием для дальнейшей работы в таможенной службе. Проект начат в рамках реформы по переходу к работе Гостаможслужбы в формате единого юридического лица. Первое оценивание планируется начать уже в сентябре.

Процедура оценивания предусматривает тестирование на знание таможенного законодательства, на общие способности, умения и навыки. При условии успешного прохождения тестирования с должностным лицом будет проводиться собеседование.

"Мы договорились, что с целью проведения собеседования по оценке добропорядочности должностных лиц таможенных органов по крайней мере на первых порах будет оказана поддержка в рамках соответствующей технической помощи американскими экспертами, которые имеют практический опыт по этим вопросам и проводили такие собеседования в других государственных органах Украины", - рассказал Драганчук.

При оценивании добропорядочности внимание будет обращено на соответствие сведений о расходах и имуществе должностного лица и его близких лиц задекларированным доходам; соответствие способа (уровня) жизни должностного лица и его близких лиц задекларированным доходам и тому подобное.

Кроме того, должностные лица таможни получат возможность пройти внеочередную проверку в случае необходимости. "Например, те должностные лица, в отношении которых раздаются упреки и обвинения в их профессиональной деятельности, могут по собственной инициативе доказать их беспочвенность перед комиссией по оценке добропорядочности. Поскольку, к сожалению, нередки случаи, когда такие обвинения являются необоснованными, базирующимися лишь на предположениях, а не подкрепленными юридическими фактами", - пояснил Юрий Драганчук.

В состав комиссий, которые будут проводить оценку квалификации и добропорядочности, планируется привлечь представителей Минфина, Гостаможслужбы, Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС), Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Больше новостей о: Аттестация квалификация Минфин Украины Добропорядочность Юрий Драганчук Государственная таможенная служба Украины

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