В команде Кличко сообщили, что к новому учебному году отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников

1 сентября за парты в Киеве сели более 30 тысяч первоклассников, которые будут учиться по программе Новой Украинской Школы (НУШ). Об этом сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Для создания образовательного пространства НУШ приобрели одноместные парты, современную мебель, компьютерную технику с мультимедийным контентом, дидактические материалы, проведен ремонт классных комнат, на что из бюджета столицы предусмотрели 276,7 млн грн. К новому учебному году отремонтирован каждый 3-й кабинет для первоклассников. Всего в столице на подготовку к новому учебному году выделено более 3 миллиардов гривен.

"Несмотря на карантин мы традиционно готовились к началу нового учебного года и за это время обновили немало столичных школ. В каждой 13-й школе мы отремонтировали фасад; провели капитальный ремонт инженерных сетей в каждом 9-м заведении общего среднего образования; в каждой восьмой школе - заменили окна на энергосберегающие", - рассказал и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он добавил, что новый 2020-2021 учебный год для 429 учреждений общего среднего образования (более 310 тыс. учащихся) начинается в особых условиях с соблюдением противоэпидемических правил. Почти на 28 млн гривен уже закуплено дезинфицирующие и моющие средства для проведения санитарно-гигиенической обработки помещений и ежедневной уборки, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Мэр Киева Виталий Кличко 1 сентября посетил школу №234 в Днепровском районе Киева и проверил, как начались занятия и соблюдаю ли в образовательных учреждениях противоэпидемических правил. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. А также показал короткое видео из школы.

Он отметил, что согласно правилам, вход в школу разрешен только в защитной маске. Маски ученики могут не одевать только на уроках. А во время передвижения помещений школы все должны быть в масках. Исключение - ученики 1-4 классов. Для них маски необязательны.

Мэр зашел на урок к первоклассникам и поздравил их с первым днем в школе. И наведался в один из старших классов.

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